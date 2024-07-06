ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《墨雨雲間》長公主難搞是真的！于正曝她「私下真面目」：每次被氣到

記者劉宛欣／綜合報導

吳謹言和王星越主演的古裝劇《墨雨雲間》播出後成為了今年的人氣作之一，其中李夢飾演的「婉寧長公主」在劇中性格瘋癲、手段殘暴，成為作品中的一大亮點。而事實上業界以及網路上多年以來都流傳著她愛耍大牌、難搞的傳聞，先前還親自留言讚賞一則網友批評劉亦菲《玫瑰的故事》、稱讚《墨雨雲間》的貼文，挨轟情商低，對此，此次提攜她的製作人于正跳出來表達了看法。

▲李夢的耍大牌傳聞流傳多年。（圖／翻攝自李夢微博）

▲李夢的耍大牌傳聞流傳多年。（圖／翻攝自李夢微博）

近日，于正分享了與李夢合作的經歷與感受。他坦言認識李夢之前，就聽說許多傳聞，但他堅持「耳聽為虛，眼見為實」，雙方在2019年的一個節目中見面。于正坦言，初見面的印象非常好，與傳聞完全不符。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《墨雨雲間》籌備期間，原本飾演婉寧長公主的女星何瑞賢，因為新戲進度無法參與。恰巧此時李夢約于正吃飯，他感覺這是冥冥中自有天意。于正認為如果李夢表現好，可以幫助一個被誤會的人，如果不好，也可以訓練自己的應變能力，因此決定給李夢一個機會。而飯局當天李夢並沒有讓于正覺得有不妥之處。

▲李夢的耍大牌傳聞流傳多年。（圖／翻攝自李夢微博）

▲李夢在劇中飾演瘋癲的長公主，精湛演技頗受肯定。（圖／翻攝自劇照）

只不過，于正決定與李夢簽約之際，李夢的前兩任經紀人都不約而同來電，電話中控訴李夢的各種難搞，勸他放棄。于正因此有些猶豫，於是再度約李夢見面表達自己的顧慮。沒想到李夢沒有辯解，只是說了一句：「人總要釋放一點善意的。」這句話深深打動了于正，讓他決定冒險一試。

李夢開始拍攝後，于正坦言她的確有些奇怪的地方，比如不適應古裝，經常抱怨髮飾重，東西找不到會一直找，導致總是遲到，以及跟其他演員沒有「邊界感」，隨意拿起別人的水壺就喝，偶爾不背台詞現場發呆，需要導演每天微信督促她背。但于正也指出，李夢的演技是不須質疑的好，每次被她氣到之後，又總被她的表演折服。而且李夢勇於認錯，無論做錯什麼都心悅誠服地接受批評，讓人覺得她像個小朋友。

于正指出很多好萊塢的名演員都有一些性格缺陷，因為他們活得自我，表演才會「靈動」，這也是他們的魅力所在。他認為李夢要是很紅，那些小毛病也不算什麼。于正強調「人無完人，不要聽風就是雨，給別人一次機會，就是給自己一次機會」，也坦言很多製作人都向他打聽李夢的狀況，他才會寫下這篇長文供各界參考。

于正完整全文如下：

在認識李夢之前，便聽到各種傳說，但我有個毛病，喜歡「耳聽為虛，眼見為實」，於是我在2019年的節目上認識了她，見面印象蠻好，跟傳聞完全不符合。彼時頌文說蘋果的事是想證明她不是傳統意義上的耍大牌，而是對戲有點偏執，現場表述得也很清楚，不知道為什麼剪出來就有一點變味了。彼時我已退出，評論的話也經由一位前輩扮演性的復述了一遍，是否有重錄我不知道，但對於李夢我留下了深刻的印象。

《墨雨雲間》籌備時，原本定下的婉寧何瑞賢因為新戲進度來不了。剛巧李夢約我吃飯，我有種冥冥中自有天意的感覺。我想她要是好，剛好幫助一個被屈辱被損害的人，（我對於弱者總有一種使命感，不知道是不是在補償過去無數次被傷害過的自己。）她要是不好，我也可以訓練自己的應變能力。退一萬步說，她的戲總是好的。電視劇每分每秒都是錢，為了保險起見，我又找了頌文反復打聽，他覺得要給李夢一個機會，並堅信我可以壓得住她。吉吉導演也想跟她試試看。於是我就把她定了下來。

但沒想到的是剛開始走合約，她的前兩任經紀人就不約而同打電話給我，控訴她的各種難搞，勸我放棄。我突然又有點猶豫了，我再約她喝咖啡，說出了我的顧忌。她沒有辯解，只是說了一句：「人總要釋放一點善意的。」這句話很打動我，我覺得哪怕冒險我也要把這一點善意釋放出來，萬一呢？我們不都是被屈辱被損害著長大嗎？

李夢進組之後確實有很多地方很奇怪，比如她不適應古裝，時時刻刻在抱怨髮飾重，再比如她東西找不到了會一直找，導致總是遲到，還有跟演員之間沒什麼邊界感，拿起別人的水壺就喝，偶爾不背詞現場發懵，需要導演像盯小孩作業一樣每天給她發微信督促她背詞。但她的戲無疑是好的，每一次被她氣到之後，又會被她的演技折服。而且她蠻勇於認錯的，反正哪兒做錯了，你怎麼說她都心悅誠服，絕不反駁。看久了覺得有點像小朋友，不太像個成人，從剛開始劇組對她頗有微詞，到殺青的時候好像每個人都在幫她說話，這一點蠻奇妙的。

最近看一些傳記，很多好萊塢的名演員都有一些性格缺陷，因為她們活得自我，表演才會靈動，這也是他們的魅力所在。在我的職業生涯中，聽說過的比李夢難搞的演員多了去了，因為他們紅了，大家也就忍了。李夢要是大火了，估計那點小毛病也不算什麼了。

人無完人，我們不要聽風就是雨，給別人一次機會，就是給哪一天失意的自己一次機會。我跟李夢合作大致還是愉快的，很多製作人跟我打聽她，這便是我最完整的回答。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

推薦閱讀

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

墨雨雲間, 李夢, 婉寧長公主

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李李仁、金秀賢同時抵台！陶晶瑩苦惱「該接誰」　網一面倒：不用考慮
  2. 薔薔團隊遭前職員控抄襲、難相處不忍了！　預告「全員直播」公開證據
  3. 《墨雨雲間》長公主難搞是真的！于正曝她「私下真面目」：每次被氣到
  4. 五月天阿信見台下當眾質問「你有針對性嗎」　瑪莎傻眼：叫起來羞辱我
  5. 部落K歌女王葉璦菱挺花蓮　溫嵐橘色比基尼曝光
  6. LIVE／台北電影獎「華麗陣容入場」直擊！　《ETtoday》全程直播
  7. 84歲盛竹如久違露面！捲官司7字曝心聲　過往遇詐騙經歷全說了
  8. 「那英髮型抄襲陶喆」登熱搜！　本尊傻眼揭背後苦衷：得帶狀皰疹
  9. 劉德華上海開唱哭了！　驚見她披白紗登台...全場嗨翻
  10. 《步步驚心》童星21歲近況曝光！　獲封「小林青霞」曬逆天白皙長腿

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366