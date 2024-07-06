《墨雨雲間》長公主難搞是真的！于正曝她「私下真面目」：每次被氣到

記者劉宛欣／綜合報導

吳謹言和王星越主演的古裝劇《墨雨雲間》播出後成為了今年的人氣作之一，其中李夢飾演的「婉寧長公主」在劇中性格瘋癲、手段殘暴，成為作品中的一大亮點。而事實上業界以及網路上多年以來都流傳著她愛耍大牌、難搞的傳聞，先前還親自留言讚賞一則網友批評劉亦菲《玫瑰的故事》、稱讚《墨雨雲間》的貼文，挨轟情商低，對此，此次提攜她的製作人于正跳出來表達了看法。

▲李夢的耍大牌傳聞流傳多年。（圖／翻攝自李夢微博）

近日，于正分享了與李夢合作的經歷與感受。他坦言認識李夢之前，就聽說許多傳聞，但他堅持「耳聽為虛，眼見為實」，雙方在2019年的一個節目中見面。于正坦言，初見面的印象非常好，與傳聞完全不符。

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《墨雨雲間》籌備期間，原本飾演婉寧長公主的女星何瑞賢，因為新戲進度無法參與。恰巧此時李夢約于正吃飯，他感覺這是冥冥中自有天意。于正認為如果李夢表現好，可以幫助一個被誤會的人，如果不好，也可以訓練自己的應變能力，因此決定給李夢一個機會。而飯局當天李夢並沒有讓于正覺得有不妥之處。

▲李夢在劇中飾演瘋癲的長公主，精湛演技頗受肯定。（圖／翻攝自劇照）

只不過，于正決定與李夢簽約之際，李夢的前兩任經紀人都不約而同來電，電話中控訴李夢的各種難搞，勸他放棄。于正因此有些猶豫，於是再度約李夢見面表達自己的顧慮。沒想到李夢沒有辯解，只是說了一句：「人總要釋放一點善意的。」這句話深深打動了于正，讓他決定冒險一試。

李夢開始拍攝後，于正坦言她的確有些奇怪的地方，比如不適應古裝，經常抱怨髮飾重，東西找不到會一直找，導致總是遲到，以及跟其他演員沒有「邊界感」，隨意拿起別人的水壺就喝，偶爾不背台詞現場發呆，需要導演每天微信督促她背。但于正也指出，李夢的演技是不須質疑的好，每次被她氣到之後，又總被她的表演折服。而且李夢勇於認錯，無論做錯什麼都心悅誠服地接受批評，讓人覺得她像個小朋友。

于正指出很多好萊塢的名演員都有一些性格缺陷，因為他們活得自我，表演才會「靈動」，這也是他們的魅力所在。他認為李夢要是很紅，那些小毛病也不算什麼。于正強調「人無完人，不要聽風就是雨，給別人一次機會，就是給自己一次機會」，也坦言很多製作人都向他打聽李夢的狀況，他才會寫下這篇長文供各界參考。

于正完整全文如下：

在認識李夢之前，便聽到各種傳說，但我有個毛病，喜歡「耳聽為虛，眼見為實」，於是我在2019年的節目上認識了她，見面印象蠻好，跟傳聞完全不符合。彼時頌文說蘋果的事是想證明她不是傳統意義上的耍大牌，而是對戲有點偏執，現場表述得也很清楚，不知道為什麼剪出來就有一點變味了。彼時我已退出，評論的話也經由一位前輩扮演性的復述了一遍，是否有重錄我不知道，但對於李夢我留下了深刻的印象。

《墨雨雲間》籌備時，原本定下的婉寧何瑞賢因為新戲進度來不了。剛巧李夢約我吃飯，我有種冥冥中自有天意的感覺。我想她要是好，剛好幫助一個被屈辱被損害的人，（我對於弱者總有一種使命感，不知道是不是在補償過去無數次被傷害過的自己。）她要是不好，我也可以訓練自己的應變能力。退一萬步說，她的戲總是好的。電視劇每分每秒都是錢，為了保險起見，我又找了頌文反復打聽，他覺得要給李夢一個機會，並堅信我可以壓得住她。吉吉導演也想跟她試試看。於是我就把她定了下來。

但沒想到的是剛開始走合約，她的前兩任經紀人就不約而同打電話給我，控訴她的各種難搞，勸我放棄。我突然又有點猶豫了，我再約她喝咖啡，說出了我的顧忌。她沒有辯解，只是說了一句：「人總要釋放一點善意的。」這句話很打動我，我覺得哪怕冒險我也要把這一點善意釋放出來，萬一呢？我們不都是被屈辱被損害著長大嗎？

李夢進組之後確實有很多地方很奇怪，比如她不適應古裝，時時刻刻在抱怨髮飾重，再比如她東西找不到了會一直找，導致總是遲到，還有跟演員之間沒什麼邊界感，拿起別人的水壺就喝，偶爾不背詞現場發懵，需要導演像盯小孩作業一樣每天給她發微信督促她背詞。但她的戲無疑是好的，每一次被她氣到之後，又會被她的演技折服。而且她蠻勇於認錯的，反正哪兒做錯了，你怎麼說她都心悅誠服，絕不反駁。看久了覺得有點像小朋友，不太像個成人，從剛開始劇組對她頗有微詞，到殺青的時候好像每個人都在幫她說話，這一點蠻奇妙的。

最近看一些傳記，很多好萊塢的名演員都有一些性格缺陷，因為她們活得自我，表演才會靈動，這也是他們的魅力所在。在我的職業生涯中，聽說過的比李夢難搞的演員多了去了，因為他們紅了，大家也就忍了。李夢要是大火了，估計那點小毛病也不算什麼了。

人無完人，我們不要聽風就是雨，給別人一次機會，就是給哪一天失意的自己一次機會。我跟李夢合作大致還是愉快的，很多製作人跟我打聽她，這便是我最完整的回答。



