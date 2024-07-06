「瓊瑤劇淚之女王」劉雪華65歲近況曝光！　樊光耀同台合影：極其有幸

記者劉宜庭／綜合報導

資深女星劉雪華今年將滿65歲，曾是瓊瑤改編劇集的御用女主角，有著快速掉淚的精湛演技，是許多劇迷心中熟悉的面孔。她近年工作量減少，但仍有出演陸劇、舞台劇，近日出現在樊光耀上傳的照片中，近況意外成為眾人熱議焦點之一。

▲樊光耀上傳劉雪華（左）近照。（圖／翻攝自Facebook／樊光耀）



樊光耀昨（5日）發文並附上劉雪華的合照，分享2人在舞台劇《張愛玲的最後一夜》同台的感想，並寫下奇妙的緣分：「才落幕的《張愛玲的最後一夜》，台北版張愛玲是蕭艾；上海版張愛玲是劉雪華。後生晚輩的我，近20年前與劇場女神艾姊初次合作是電視劇，而今年極其有幸與影視天后雪華姊同台居然是舞台劇。」

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不僅如此，樊光耀接著提到另外一項巧合：「我與艾姊主演的單元劇讓我在2005年獲得了金鐘獎，而1993年艾姊獲頒金鐘獎時，頒獎給她的正是雪華姊。」為此，他忍不住感嘆：「演藝路上的緣分總是那麼奇妙。」貼文一出，隨即引來大批劇迷留言「居然是劉雪華」、「太久沒有看到雪華姐演台劇了，希望她會回來」。

▲劉雪華近期在《墨雨雲間》飾演「姜老夫人」。（圖／翻攝自微博／《墨雨雲間》）



劉雪華演出過《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》等多部經典戲劇，因快速掉淚的精湛演技，被外界封為「水龍頭」，近期雖然作品量減少，但仍有參與舞台劇演出，也在陸劇《墨雨雲間》飾演「姜老夫人」的角色。