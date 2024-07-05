潔哥見蘿拉事件有感！簽行銷公司「案子變超少」揭內幕：鬼故事很多

記者劉宛欣／綜合報導

資深YTR蔡阿嘎遭8年老員工蘿拉背叛，用AB合約的手段賺取不法利益達上千萬，事情曝光後，他將蘿拉開除，並對外發出聲明切割。經常透過社群發表時事看法的網紅潔哥，5日也在臉書發文，分享過去接業配案時，被中間的行銷公司「銃康」，導致她後來案子越來越少，時隔多年她遇到廠商，才知道背後隱情，讓她感嘆「圈子裡鬼故事真的很多」。

▲潔哥也曾在接案時被行銷公司害得案子越來越少。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥5日在臉書發文，表示看到蘿拉事件讓她想到過去接案的經歷。一直以來都是自己接案的她，曾經找行銷公司合作，希望能夠藉此增加收入，沒想到合作一段時間以後，突然發現案子少很多，原本與她合作的案子都被別的網紅拿走，該行銷公司就只有一直賺她原本案子的抽成，說好要開發的其他方向也沒做，最後便沒有繼續合作。

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▲潔哥時隔多年與廠商見面才知道內幕。（圖／翻攝自潔哥臉書）

怎料，潔哥多年後機緣巧合遇到了曾想與她合作的廠商，才得知自己的業配合作價碼被該行銷公司，哄抬到原本她自己報價的三倍高，明明是她先接洽的案子，該工作卻向廠商推薦其他人選，時隔多年傑哥才知道自己案子變少的內幕，讓她不禁感嘆「圈子裡面的鬼故事真的很多」。