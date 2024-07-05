黃宣曝與林柏宏「意外關係」　合作才發現超巧合淵源

記者蕭采薇／台北報導

導演廖明毅新作《愛的噩夢》由林柏宏再度聯手謝欣穎，並加入項婕如、林艾璇（大元）兩位漂亮女星，另有一大亮點是唱作俱佳的金曲音樂人黃宣。黃宣在片中化身「兔子人」開槍射擊林柏宏，事後他透露，因此合作才發現，林柏宏是他的國中學長。

▲《愛的噩夢》林柏宏（前）和黃宣，原來另有特殊關係。（圖／華映娛樂提供）

黃宣不但在片中戴著兔子面具，更為此戴上特殊化妝用的隱形眼鏡，他回憶：「比起兔子面具，這次『兔子人』的特殊隱形眼鏡，拍一整天真的很乾；但我自己很喜歡需要『特化』的角色，會讓我更享受且更沈浸在角色塑化上，探索的過程也變得更有趣，未來希望能有機會體驗到更多非現實的角色，好玩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《愛的噩夢》黃宣。（圖／華映娛樂提供）



聊到最初如何答應廖明毅導演的邀約？黃宣說：「我第一次見到廖導，就有點被他的人格魅力及創作企圖心給吸引了，某種想打破常規藩籬的那股勁吧，第一次得知要出演這個『兔子人』也非常喜愛，比起現實世界會出現的人物，這種角色對我來說還是比較有魅力。」

▲《愛的噩夢》黃宣跟林柏宏有不少奇幻對手戲。（圖／華映娛樂提供）

《愛的噩夢》黃宣跟林柏宏有不少奇幻對手戲，包括舉槍瞄準對方頭部的驚悚演出，鏡頭外，黃宣透露2人的關係：「認識之後才發現，他竟然是我國中學長！」黃宣印象最深刻的是林柏宏的一場哭戲，「他每次都能非常精準達到情感要求，仔細端詳他眼淚掉下來的角度跟timing都意想不到的精準，嘆為觀止！」《愛的噩夢》將於7月12日全台上映。