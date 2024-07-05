記者張筱涵／綜合報導

微博近日興起「半年可記」的貼文活動，NCT成員董思成（藝名：昀昀）也在3日跟進，上傳了9張近期的照片，有自拍、側拍、自然擺拍和風景照，也吸引了粉絲破萬則留言，但其中一張穿著無袖的自拍，卻被網友放大檢閱腋毛，還有人稱「是不是在腋下夾了隻豪豬」。

▲董思成分享近照。（圖／翻攝自微博／威神V_董思成_WINWIN）



藝人董思成近日參與「半年可記」活動，並上傳了9張近照，展示多樣風格和生活片段。在這些照片中，他或是以隨性姿態在戶外擺拍，或是專注於鏡頭前的工作模樣，展現出迷人的外表和獨特的個人魅力。這些照片不僅記錄了他在不同場合的風采，也讓粉絲一窺他私下生活的真實樣貌，增加了粉絲與偶像之間的親密感。

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▲董思成自拍左下角可見有腋毛露出，被網友放大截圖後掀起討論。（圖／翻攝自微博／威神V_董思成_WINWIN）



怎料，穿著無袖的董思成左下角腋毛處被放大，網友二次上傳後說「是不是在腋下夾了隻豪豬」掀起討論，其他網友表示「當青年演員就是好，腋下管理都可以不做了」、「有腋毛不是很正常？審判這幹嘛」、「不截出來還好，為什麼要截出來」、「董思成的腋毛確實很有個性，但這也取決於個人的審美和接受程度」。