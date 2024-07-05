怪物闖入記者會！《超人力霸王》2演員現身華山　讚台灣規模大

記者吳睿慈／台北報導

日本經典影視作品《超人力霸王》誕生58週年首次前進海外舉辦特展，首站獻給台灣，主辦方特別邀請平野宏周、小澤雄太為「超人力霸王英雄展」揭開序幕，記者會上一度因怪獸入侵而中斷，最後靠2位超人力霸王維持和平，為本場活動帶來逗趣插曲。

▲怪物闖入記者會，《超人力霸王》演員平野宏周與小澤雄太現身。（圖／野獸國提供）



平野宏周與小澤雄太兩位演員現身為展覽導覽，透過擬真的都市場景，目擊怪獸入侵的對打場景開始，並由歷久不衰的初代超人力霸王帶領大家踏入光之國度，距離觀賞日本原汁原味拍攝道具及戲服，了解超人力霸王近 60 年的輝煌歷史。

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平野宏周大讚展覽豐富度，表示這樣的規模日本未見，集合全台超人力霸王週邊商品的商店，以及「超人力霸王 TCG 卡牌遊戲」的搶先體驗，讓他迫不及待想全套入手。

▲平野宏周與小澤雄太大讚台灣展覽的規模「史上最大」。（圖／野獸國提供）



而小澤雄太最念念不忘除了《超人力霸王傑洛》送給大家的驚喜訊息，還有可以無限次進場的通行證，集結超人力霸王經典角色，近40套戲服從日本空運來台，一次收集包括自己飾演的《超人力霸王傑洛》到最新《超人力霸王雅克》等心儀超人的合照，小澤雄太大呼日本沒有這樣的陣容「好想多待在台灣幾天每場都參加」。

《超人力霸王英雄展》即將在7月6日至9月15日於華山1914文化創意產業園區東2C、D棟熱烈展開，更多購票相關細節與展覽資訊請上野獸國、時藝多媒體、超人力霸王等官方臉書專頁查詢。