最新台劇天花板狠砸2.3億！　「找Janet演總統」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

耗資2.3億元製作費、堪稱台劇天花板的重磅大戲《零日攻擊ZERO DAY》，由《鏡子森林》金獎編劇鄭心媚擔任製作人與編劇統籌，劇情觸碰最敏感的兩岸議題，描述美、中兩國對峙下，台海戰爭⼀觸即發的前夕，面對情報滲透、戰爭威脅與國際局勢拉扯，台灣如何在危機中掙扎求生與抉擇的故事。

▲《零日攻擊ZERO DAY》編劇鄭心媚。（圖／零日文創提供）

《零日攻擊Zero Day》片名的「零日攻擊」，原指在電腦領域中，利用安全漏洞所進行的網路攻擊，藉此隱喻處於特殊地緣及政治局勢下的台灣，該時時刻刻保持警覺與更新，才能避免在毫無防備下被滲透與佔領。製作人鄭心媚表示，創作初衷是想強調臺灣是個值得大家珍惜、保護的自由國度。

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▲《零日攻擊ZERO DAY》找來Janet演總統。（圖／零日文創提供）

除了超高製作費引起關注之外，《零日攻擊Zero Day》的卡司也受到矚目，首波演員名單公布，包括Janet（謝怡芬）、連俞涵、陳文彬、游安順、鄧九雲，各個都是拿過金鐘獎、金馬獎、台北電影獎甚至是文學獎的實力派藝人。

▲連俞涵。（圖／零日文創提供）

特別的是，Janet在劇中飾演總統，角色十分吃重。鄭心媚說：「我會選中Janet，是因為副總統蕭美琴給我的靈感。因為原本角色就設定為一位從美國歸台的學者，於是我想到了Janet！」另外，連俞涵這次則是演出一位涉入新聞諜報戰的新聞女主播，表現令人期待。