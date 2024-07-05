歐陽妮妮爆當奧客被罵「超機車」！她認臉臭　反擊：憑什麼不能有情緒

記者田暐瑋／綜合報導

藝人歐陽妮妮才剛答應張君豪求婚，近日被爆料玩密室逃脫時臭臉耍大牌，形容她「超級機車」，對此，她5日發文回應，直言店員態度並沒有很好，「我們有付錢玩，都不應該硬性規定要發文打卡才能獲得求救。」最後更表示公眾人物也可以表達自己的情緒，也坦言當天的確因此臉色很難看。

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）

一名網友日前爆料歐陽妮妮來自己上班的密室逃脫玩，「我們工作室規定要追蹤才能換求救，她直接翻白眼說不要就不要叫，憑什麼她花錢玩遊戲還要幫我們宣傳，然後開始臭臉滑手機完全不認真聽工作人員說話，男方一直哄女生這樣，那時候想說是哪來的智障大小姐，結果我們看後台粉絲看到藍勾勾帳號才發現是他們。」引起議論。

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▲員工爆料文。（圖／翻攝自Threads）



對此，歐陽妮妮5日澄清，稱並非如爆料者所說的「用追蹤換求救」，而是被要求每位玩家要「打卡發文」，並需接受檢查，認為此要求不合理，當場就拒絕配合，她強調和朋友們是自費參加活動，不應該被強制要求發文打卡才能獲得求救，「她在講上面這些話的時候態度真的沒有太好～不是說付錢的最大還是幹嘛～的確當下我的臉很臭，可是憑什麼遇到不合理的事情，身為公眾人物就不能有自己的情緒？自己的堅持？」

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）