ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽妮妮爆當奧客被罵「超機車」！她認臉臭　反擊：憑什麼不能有情緒

記者田暐瑋／綜合報導

藝人歐陽妮妮才剛答應張君豪求婚，近日被爆料玩密室逃脫時臭臉耍大牌，形容她「超級機車」，對此，她5日發文回應，直言店員態度並沒有很好，「我們有付錢玩，都不應該硬性規定要發文打卡才能獲得求救。」最後更表示公眾人物也可以表達自己的情緒，也坦言當天的確因此臉色很難看。

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）

一名網友日前爆料歐陽妮妮來自己上班的密室逃脫玩，「我們工作室規定要追蹤才能換求救，她直接翻白眼說不要就不要叫，憑什麼她花錢玩遊戲還要幫我們宣傳，然後開始臭臉滑手機完全不認真聽工作人員說話，男方一直哄女生這樣，那時候想說是哪來的智障大小姐，結果我們看後台粉絲看到藍勾勾帳號才發現是他們。」引起議論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）

▲員工爆料文。（圖／翻攝自Threads）

對此，歐陽妮妮5日澄清，稱並非如爆料者所說的「用追蹤換求救」，而是被要求每位玩家要「打卡發文」，並需接受檢查，認為此要求不合理，當場就拒絕配合，她強調和朋友們是自費參加活動，不應該被強制要求發文打卡才能獲得求救，「她在講上面這些話的時候態度真的沒有太好～不是說付錢的最大還是幹嘛～的確當下我的臉很臭，可是憑什麼遇到不合理的事情，身為公眾人物就不能有自己的情緒？自己的堅持？」

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）

▲歐陽妮妮回應爆料文。（圖／翻攝自歐陽妮妮Threads）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相

周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相

江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

Lulu公開徵男友三條件　隨時隨地想就要

Lulu公開徵男友三條件　隨時隨地想就要

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相

江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

歐陽妮妮, 張書豪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉
  2. 唐玲當場翻開左胸「皮膚下凸一塊」　人工血管影響生活：趴著就痛
  3. 潔哥住家社區發生爭議！　曝對話截圖「戲水池不是拿來游泳的」
  4. 快訊／黃子佼開庭中！被控性侵「泳裝美少女」　北檢二度傳喚到案
  5. 歐陽妮妮爆當奧客被罵「超機車」！她認臉臭　反擊：憑什麼不能有情緒
  6. 蘿拉年薪200萬↑又騙千萬！　網敲碗「求當蔡阿嘎員工」：是不是超有錢
  7. Faye詹雯婷遭控誣告…一審獲判無罪！　60字激動回應了
  8. 蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念
  9. 網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法
  10. 謝忻香港遭中年男「爆粗口當眾罵」！10人目睹沒幫忙…氣到發抖反擊

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366