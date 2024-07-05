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25歲正妹導演自爆紓壓怪癖　藏「色彩」玄機打造駭人懸念

記者蕭采薇／綜合報導

引發觀眾集體尖叫的印尼恐怖片《血繼》（Temurun）由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜（Inarah Syarafina）首執導筒。熱愛恐怖片成痴的她，相信每個角色都有專屬色彩，因此也在海報上發揮巧思，讓本片海報成為恐怖片中難得使用「紫色」作為主色調的作品。

▲《血繼》由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。（圖／采昌提供）

▲《血繼》由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。（圖／采昌提供）

印尼恐怖新片《血繼》，是新銳女導演伊納拉莎拉菲娜首度執導的劇情長片。擁有超高顏值的她，首度執導就引發廣大關注。對於年僅25歲就能當上導演、實現電影夢的伊納拉直呼：「我真的不敢相信可以在這個年紀，得到這樣的機會！我很興奮也很感激！」

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雖然過去曾有製作短片的經歷，並擔任過其他電影的助理導演，但實際擔綱長片導演也讓她坦言：「更加複雜！」並進一步解釋：「這個電影團隊背後有很多年輕人，要帶領將近一千個人一起工作，拍攝的挑戰包含要如何正確精算所有細節，從情緒、拍攝技巧、服裝，都必須集中注意力並小心對待，不過拍攝恐怖片真的是很有趣的經驗。」

▲《血繼》由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。（圖／采昌提供）

▲身為恐怖片迷的伊納拉莎拉菲娜，選擇以最愛的恐怖類型作為導演出道作。（圖／采昌提供）

身為恐怖片迷的她，選擇以最愛的恐怖類型作為導演出道作，她對此表示：「恐怖片始終是我最喜歡的電影類型，也總是對觀賞恐怖片很感興趣，想知道創作者如何處理並製作那些對我來說很難忘的懸念。」因此，她也重溫許多經典恐怖片如《鬼店》、《仲夏魘》（Midsommar）、《女巫》（The Witch）等片。

她更自爆喜歡看《鬼店》紓壓：「也許有點奇怪，但《鬼店》是我的療癒片單，喜歡到已經不知道看過多少遍了！」她也承諾將透過本片，呈現一個不同於以往恐怖片的故事：「本片講述角色被迫繼承他不想要的東西，將以獨特視角呈現不同人的恐懼和失落。尤其片名取自『繼承』這個詞，我認為每個人都有相關經歷，因為我們都繼承了一些超越自然的事物，無論是從我們的父母，還是從祖先那邊繼承而來。」

▲《血繼》由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。（圖／采昌提供）

▲《血繼》在劇情上跳脫巢臼，打造繼新鮮又能產生共感的恐怖新型態。（圖／采昌提供）
 
《血繼》不僅在劇情上跳脫巢臼，打造繼新鮮又能產生共感的恐怖新型態，在海報設計上，也跳脫恐怖片常見的血紅色調，選用「紫色」作為主色彩，為恐怖片添加新意。該巧思正是來自導演的主意。

她認為每個角色都有專屬色彩：「我總喜歡用顏色來表現人物！女主角是紅色，因為我覺得她是個堅強的女生，領導著家庭，而且是個大膽的人，總是知道自己想要什麼。男主角則是藍色，我覺得他內心隱藏很多說不出口的情感，也許是不知道如何表達。他其實是個憂鬱的人，只是表現方式比較獨特，所以我結合了這兩種顏色！」《血繼》即於7月19日上映。

 

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