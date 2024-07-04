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柯震東曬戒宣告「娶了芙莉蓮」　中配首播網歪樓：大推中捷長髮哥

記者蕭采薇／台北報導

暑假到了！包括日本動畫《葬送的芙莉蓮》、《潛行》、《我的麻吉４個鬼》、《他馬克老闆》等強檔電影，將從7月起於緯來電影台首播。許光漢、柯震東都大推的《葬送的芙莉蓮》話題熱度不斷，柯震東不僅瘋迷到在手臂內部刺上了芙莉蓮經典表情「=ω=」，還大曬《葬送的芙莉蓮》同款戒指宣告自己已婚「娶了芙莉蓮」。

▲柯震東特別買《葬送的芙莉蓮》同款戒指。（圖／翻攝自Instagram、Threads／kaikaiko）

▲柯震東特別買《葬送的芙莉蓮》同款戒指。（圖／翻攝自Instagram、Threads／kaikaiko）

《葬送的芙莉蓮》將從7月9日起，於週一至週五晚間６點雙語首播，中文配音版為全台首播，社群臉書「台灣聲優研究所」還發起猜謎遊戲，預測中文版的人物角色由誰配音，更有網友發揮創意，認為「欣梅爾」一角大推中捷「長髮哥」擔綱最適合。

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外送稿用 ▲長髮哥許顯瑞 欣梅爾。（圖／記者游瓊華攝、翻攝自《葬送的芙莉蓮》官方X）

▲「中捷」長髮哥許顯瑞、欣梅爾。（圖／記者游瓊華攝、翻攝自《葬送的芙莉蓮》官方X）

《葬送的芙莉蓮》故事背景設定於存在著魔法與奇幻生物的虛構世界，講述勇者一行人打倒魔王之後，勇者一行人中精靈魔法使芙莉蓮的故事。

▲《潛行》劇照劉俊謙、劉德華。（圖／華映提供）

▲《潛行》劉俊謙、劉德華。（圖／華映提供）

此外從7月7日起，每週日晚間９點將依序首播《他馬克老闆》、《潛行》、《中：射鵰英雄傳之降龍十八掌》、《我的麻吉４個鬼》、《紙人回魂》、《羔羊遊戲》、《雉岳山怪談》、《鬼偶》等新片。《潛行》由男神天王劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出，華仔化身「大BOSS」變成最狠反派，使出最囂張手段。

 

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