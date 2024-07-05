「聲林之王　先聲奪人」早鳥禮開搶　7／27台北車站Gail壓軸演出

活動小組／特別企劃

「聲林之王 先聲奪人」表演會即將舉辦第二場啦！睽違半年將於 7/27(六) 於「東森廣場台北車站」舉辦，有來自大專院校得獎選手及街舞大賽的得獎隊伍們，壓軸更特地請來我們聲林歌手「全民妹妹」蓋兒Gail帶來精采演出，將為你帶來視覺和聽覺的雙重饗宴！現在立即登記，就有機會抽中限量200份早鳥好禮！千萬不要錯過這場音樂派對。



▲「聲林之王 先聲奪人」表演會，將邀請Gail壓軸演出，立即登記再抽200份早鳥好禮。（圖／活動小組提供）

「聲林之王 先聲奪人 」自去年12/23舉辦第一場後，廣受MZ世代的歡迎，即使現在自媒體當道，但還是有不少優秀的人才們需要更多舞台展現，此次我們將邀請 台大音韻獎、政大金旋獎、世新舍我盃等3所大學歌唱比賽入圍決賽及前三名選手來表演，除了唱歌之外，舞蹈也是不可或缺，特地邀請大學、高中街舞人氣隊伍一同來參與，超多精彩豐富的內容，還在煩惱暑假要去哪兒的人，7/27快點到東森廣場台北車站，還有超多好禮等你拿！

▲先聲奪人去年12月於東森廣場台北車站舉辦第一場，除了提供同學們展現自己的舞台，用音樂、舞蹈表演傳達年輕人的創意活力外，高鐵、台鐵、捷運、桃捷等超方便的交通轉運，也讓民眾於假日方便抵達，吃喝玩樂應有盡有，在炎炎夏日中，可輕爽愉快的滿足一整天的休閒行程。（圖／活動小組提供）

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本活動更不能少了我們最具代表性的聲林歌手一同來共襄盛舉，壓軸演出當然是我們的「全民妹妹」 Gail！活動當天將以美聲征服大家，為現場觀眾展現她的音樂魅力！也邀請粉絲一同來現場相聚同歡，現在立即搶先報名，還可以抽200份早鳥禮哦！



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▲全民妹妹Gail將再次蒞臨現場擔任壓軸演出。（圖／活動小組提供）

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【聲林之王 先聲奪人表演會】

活動時間：7/27（六）14:00

活動地點：東森廣場台北車站（K區地下街）中廣場

▲活動地點。（圖／活動小組提供）

【早鳥禮活動資訊】

◎活動時間：即日起至2024年7月22日上午10點止。

◎參加資格：

1.需下載新聞雲APP並註冊為會員。

▲新聞雲註冊步驟說明。（圖／活動小組提供）

2.請務必完成東購會員綁定 (本活動將以發送兌領券方式領取早鳥禮，請務必於新聞雲APP中完成東購的會員綁定，才能獲取主辦方所提供的兌領券)，綁定方式請參如下圖，新聞雲APP→進入會員中心→點選每日任務→點選東森購物會員綁定，完成即可參加登記抽獎。



▲東森購物綁定步驟說明。（圖／活動小組提供）

◎活動方式：於活動期間，下載新聞雲APP並綁定東森購物會員，填妥正確的會員資料，點選活動→進入活動頁面→完成本活動登記者，即可參加抽獎（中獎機會超大，歡迎呼朋引伴一起參加）。

●點我去登記頁面＞＞＞

▲報名早鳥禮活動登記流程圖。（圖／活動小組提供）

◎得獎獎項：「聲林之王」表演會早鳥禮（限量200組）。

◎中獎公告：活動小組將會於7/24前公告中獎名單，抽中者，主辦單位會以簡訊通知，並同時會發送「早鳥禮兌換券」至 得獎者APP→會員中心→我的兌換券 裡，請得獎者至「我的兌換券」中查看，7/27當天出示此ＡＰＰ的畫面給工作人員即可領取早鳥禮。

【中獎者之早鳥禮兌領資訊】

◎兌領時間：2024年7月27日13:00至16:00。

◎兌領地點：台北車站東森廣場（K區地下街-中廣場）活動服務台。

◎領取方式：請於兌領時間內，中獎者須出示主辦單位所發出之新聞雲APP好禮兌換券（兌換券將顯示在新聞雲APP→會員中心→我的兌換券中）至現場出示給工作人員（請勿自行操作），即可兌領早鳥禮。

＊再次提醒請務必完成新聞雲ＡＰＰ、東購會員綁定 (本活動將以發送兌領券方式領取早鳥禮，請務必於新聞雲APP中完成東購的會員綁定，才能獲取主辦方所提供的兌領券)

▲兌換券發放領取流程（圖／活動小組提供）

【注意事項】

※活動參與前，請詳閱活動說明；且若活動當天，中獎者無法至現場領取早鳥禮，將視同放棄此次中獎機會，主辦單位將不予補發，敬請見諒。現場兌領若有爭議或變更，主辦單位保留活動修改、終止及本內容異動之權力。

※若有任何問題，請洽活動小組信箱：mar_e5@ettoday.net

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