ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「聲林之王　先聲奪人」早鳥禮開搶　7／27台北車站Gail壓軸演出

活動小組／特別企劃

「聲林之王　先聲奪人」表演會即將舉辦第二場啦！睽違半年將於 7/27(六) 於「東森廣場台北車站」舉辦，有來自大專院校得獎選手及街舞大賽的得獎隊伍們，壓軸更特地請來我們聲林歌手「全民妹妹」蓋兒Gail帶來精采演出，將為你帶來視覺和聽覺的雙重饗宴！現在立即登記，就有機會抽中限量200份早鳥好禮！千萬不要錯過這場音樂派對

▲「聲林之王 先聲奪人」表演會，將邀請Gail壓軸演出，即刻起立即登記再抽200份早鳥好禮。（圖／活動小組提供）
▲「聲林之王 先聲奪人」表演會，將邀請Gail壓軸演出，立即登記再抽200份早鳥好禮。（圖／活動小組提供）

「聲林之王　先聲奪人 」自去年12/23舉辦第一場後，廣受MZ世代的歡迎即使現在自媒體當道，但還是有不少優秀的人才們需要更多舞台展現此次我們將邀請 台大音韻獎、政大金旋獎、世新舍我盃等3所大學歌唱比賽入圍決賽及前三名選手來表演，除了唱歌之外，舞蹈也是不可或缺，特地邀請大學、高中街舞人氣隊伍一同來參與，超多精彩豐富的內容，還在煩惱暑假要去哪兒的人，7/27快點到東森廣場台北車站，還有超多好禮等你拿

▲先聲奪人去年12月舉辦第一場，提供學生們一個展現自己的舞台，現場人才濟濟互相切磋。

▲先聲奪人去年12月於東森廣場台北車站舉辦第一場，除了提供同學們展現自己的舞台，用音樂、舞蹈表演傳達年輕人的創意活力外，高鐵、台鐵、捷運、桃捷等超方便的交通轉運，也讓民眾於假日方便抵達，吃喝玩樂應有盡有，在炎炎夏日中，可輕爽愉快的滿足一整天的休閒行程。（圖／活動小組提供）

搶頭香立即登記，抽聲林之王先聲奪人表演會早鳥禮►►►

本活動更不能少了我們最具代表性的聲林歌手一同來共襄盛舉，壓軸演出當然是我們的「全民妹妹」 Gail活動當天將以美聲征服大家，為現場觀眾展現她的音樂魅力！也邀請粉絲一同來現場相聚同歡，現在立即搶先報名還可以抽200份早鳥禮哦！

＊下載新聞雲ＡＰＰ綁定東購好康多更多，除了每天看新聞可獲得東森幣回饋外，新綁定可贈送３００枚東森幣加入東購新會員再加送５００枚東森幣，好禮兌換區還有超多吃、喝、玩、樂等好禮，天天等你來領，看新聞還可以賺好康，還不馬上行動＞＞＞

▲全民妹妹Gail將再次蒞臨現場擔任壓軸演出。（圖／活動小組提供）

▲全民妹妹Gail將再次蒞臨現場擔任壓軸演出。（圖／活動小組提供）

綁定會員並立即登記抽早鳥禮►►►


【聲林之王 先聲奪人表演會】
活動時間：7/27（六）14:00
活動地點：東森廣場台北車站（K區地下街）中廣場

▲活動地點。（圖／活動小組提供）

▲活動地點。（圖／活動小組提供）

早鳥禮活動資訊】
◎活動時間：即日起至2024年7月22日上午10點止
◎參加資格：
1.需下載新聞雲APP並註冊為會員

▲新聞雲註冊步驟說明。（圖／活動小組提供）

▲新聞雲註冊步驟說明。（圖／活動小組提供）

2.請務必完成東購會員綁定 (本活動將以發送兌領券方式領取早鳥禮，請務必於新聞雲APP中完成東購的會員綁定，才能獲取主辦方所提供的兌領券)綁定方式請參如下圖，新聞雲APP→進入會員中心→點選每日任務→點選東森購物會員綁定，完成即可參加登記抽獎

▲東森購物綁定步驟說明。（圖／活動小組提供）
▲東森購物綁定步驟說明。（圖／活動小組提供）

◎活動方式：於活動期間，下載新聞雲APP並綁定東森購物會員，填妥正確的會員資料，點選活動→進入活動頁面→完成本活動登記者，即可參加抽獎（中獎機會超大，歡迎呼朋引伴一起參加）。

點我去登記頁面＞＞＞

▲報名早鳥禮活動登記流程圖。（圖／活動小組提供）

▲報名早鳥禮活動登記流程圖。（圖／活動小組提供）

◎得獎獎項：「聲林之王」表演會早鳥禮（限量200組）。

◎中獎公告：活動小組將會於7/24前公告中獎名單，抽中者，主辦單位會以簡訊通知，並同時會發送「早鳥禮兌換券」至 得獎者APP→會員中心→我的兌換券 裡，請得獎者至「我的兌換券」中查看，7/27當天出示此ＡＰＰ的畫面給工作人員即可領取早鳥禮。

【中獎者之早鳥禮兌領資訊】
◎兌領時間：2024年7月27日13:00至16:00。
◎兌領地點：台北車站東森廣場（K區地下街-中廣場）活動服務台。
◎領取方式：請於兌領時間內，中獎者須出示主辦單位所發出之新聞雲APP好禮兌換券（兌換券將顯示在新聞雲APP→會員中心→我的兌換券中）至現場出示給工作人員（請勿自行操作），即可兌領早鳥禮。

＊再次提醒請務必完成新聞雲ＡＰＰ、東購會員綁定 (本活動將以發送兌領券方式領取早鳥禮，請務必於新聞雲APP中完成東購的會員綁定，才能獲取主辦方所提供的兌領券)

▲兌換券發放流程（圖／活動小組提供）

▲兌換券發放領取流程（圖／活動小組提供）

【注意事項】
※活動參與前，請詳閱活動說明；且若活動當天，中獎者無法至現場領取早鳥禮，將視同放棄此次中獎機會，主辦單位將不予補發，敬請見諒。現場兌領若有爭議或變更，主辦單位保留活動修改、終止及本內容異動之權力。

※若有任何問題，請洽活動小組信箱：mar_e5@ettoday.net

● 立即報名！抽早鳥獨家禮物！來感受Gail的Live魅力>>>

暑假北車週六音樂派對，搶先報名，馬上參>>>

● 現場聽！各大專院校頂尖選手~再抽早鳥禮>>>

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

聲林之王, 早鳥, 見面會, Gail, 蓋兒, 北車, K區, 東森廣場, 淡江金韶獎, 淡江, 政大金旋獎, 政大, 世新舍我盃, 世新, 台大音韻獎, 台大, K區表演, 華岡藝校, 南強高工, 育達商職, 高中街舞大賽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「納尼亞白女巫」蒂妲史雲頓8月來台！北藝中心藍盒子獨家演出
  2. 《我的完美日常》製片來台　「全台唯一講座」曝影帝役所廣司秘辛
  3. 「聲林之王　先聲奪人」早鳥禮開搶　7／27台北車站Gail壓軸演出
  4. 張鈞甯被酸「老的沒有人要了」！　高EQ應對：知道自己想要什麼
  5. 怪物闖入記者會！《超人力霸王》2演員現身華山　讚台灣規模大
  6. 真人版《怪醫黑傑克》奇利柯變女生！造型挨嘲他發聲：責任我承擔
  7. 巨石強森為「4歲臨終粉絲」開金嗓！　親錄7分鐘影片暖舉獲讚
  8. 王心凌成《墨雨雲間》最大亮點！　親曝結緣關鍵：女主角親自邀請
  9. 直擊／輝人甜笑降臨高雄❤️ 　Highlight、Xiumin、Chen一到全場暴動
  10. 胡歌《繁花》為唐嫣挨耳光！　還原拍攝過程親揭「賞巴掌內幕」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366