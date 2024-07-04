林心如8歲愛女「身高是全班最高」　曝她才藝…原來是遺傳星媽

記者黃庠棻／台北報導

林心如今（4）日出席代言記者會，驕傲地談及8歲的女兒，即將升上小三的小海豚目前身高已長到超過130公分，她直呼「已經是全班最高了」，至於讓女兒長高有沒有什麼訣竅，她則表示「應該是有睡飽」，睡眠充足自然就快速成長，一字一句都流露出自豪的心情。

▲林心如代言記者會大露美腿。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，林心如目前專心留在台灣工作，加上女兒讀國小，可以好好陪伴小孩，日前老公霍建華工作結束回到台灣，一家人揪好友陳意涵到宜蘭包棟旅行，小孩整天泡在泳池裡玩，曬了3天回家，讓她搖頭直呼「都要變成小黑炭了」，而大人們的行程則是躺在客廳放鬆、休息。

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▲林心如、陳意涵一起到宜蘭旅行。（圖／翻攝自Instagram）

談到小海豚的學校生活，林心如透露女兒的才藝就是「筋骨很軟」，常常在家就把腳舉到頭上，對於跳舞很有興趣，從2歲多就開始學習律動，慢慢地接觸芭蕾舞，到最近嘗試一點KPOP舞蹈，只不過被問到如果女兒喜歡KPOP會不會送到韓國培訓，她則斬釘截鐵地回答「不會」，要女兒好好待著「哪裡都不能去」直率反應笑翻眾人。而小海豚熱愛跳舞，也不難看出特長是遺傳星媽林心如，熱愛且勇敢表現自己，小小年紀就流露出明星的特質。

▲林心如大方談到女兒。（圖／記者黃克翔攝）

此外，林心如也透露小海豚近期經歷了「人生第一次生離死別」，原來是女兒飼養的兩隻小烏龜在同一天離世，她最怕的就是小孩掉眼淚，於是將噩耗留給霍建華來傳達，父女倆就這樣面對面坐著，女兒聽到寵物龜上天堂的消息後，也忍不住情緒潰堤，哭了一整晚，讓她相當心疼，但同時也不忘教導女兒要好好愛護動物，對家裡的寵物貓好一點。