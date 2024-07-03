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12萬人搶6名額！　HYBE推國際女團「只有一個韓國成員」

記者蕭采薇／綜合報導

旗下擁有防彈少年團（BTS）、NewJeans、LE SSERAFIM等夯團的「韓國娛樂巨頭」HYBE，攜手環球旗下廠牌Geffen Records，打造全新國際女團KATSEYE。從12萬份報名表中挑出20名進行培訓，經過一連串的訓練後，決選出6名跨文化背景成員組成，其中只有一位南韓成員。

▲KATSEYE。（圖／環球音樂提供）

▲KATSEYE由6名跨文化背景成員組成。（圖／環球音樂提供）

KATSEYE以首支單曲《Debut》正式出道，MV推出5天已突破260萬觀看，甫出道就展現超人氣。先前兩大公司合作選秀實境節目《The Debut: Dream Academy》，也是史上首個使用KPOP藝人培養方法組成的全球女團。

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KATSEYE首支單曲《Debut》重磅邀請美國新世代搖滾天團共和世代（OneRepublic）主唱、同時也是王牌製作人萊恩（Ryan Tedder）量身打造，洗腦旋律與 MV 當中整齊劃一的強勁舞蹈風格讓粉絲驚豔，而紀錄培訓過程的 Netflix 紀錄影集《Pop Star Academy: KATSEYE》也將在今夏上線。

KATSEYE的六名成員年齡從16歲到21歲不等，來自美國三大洲、六個不同城市，更有著截然不同的成長文化背景，成員包含來自美國亞特蘭大，擁有委內瑞拉與古巴血統的丹妮拉（Daniela）、來自洛杉磯且擁有印度血統的蘿拉（Lara）、瑞士的曼儂（Manon）、來自夏威夷且擁有華人背景的梅根（Megan）、菲律賓的蘇菲亞（Sophia）以及唯一擁有韓國背景的成員Yoonchae。

▲KATSEYE。（圖／環球音樂提供）

▲KATSEYE是史上首個使用KPOP藝人培養方法組成的全球女團。（圖／環球音樂提供）

團名的「貓眼」是一種根據觀察角度不同，會散發出各種顏色的寶石，就像 6 位成員一樣，背景不同但皆各自展現獨特的面貌與才華，並在團體中一同閃耀。KATSEYE《Debut》首支單曲全台數位平台已經上線。

 

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