孫安佐登SWAG爆成長經歷「遭狄鶯水管打」！開噴酸民邀打拳擊：只打白痴

記者孟育民／台北報導

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐因攜帶瓦斯火槍前往信義區，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，最後以30萬元交保。話題滿滿的他，今（3日）晚間登入成人平台SWAG和陳沂合體直播，孫安佐化身「五條先生」，狀態超級放鬆，不停語出驚人，讓陳沂表情略顯尷尬，他說可以去做鑑定科去證明自己沒有問題，對於把他貼上媽寶的標籤，他則說：「有人父母教育我不好的話，我還能活到現在？我說純愛車戰士是有原因的，如果我不純愛我能Hold住我自己嗎？我也很愛我的爸媽 ，只是我的爸媽有時候做些事情，就讓我想說爸媽WHY？」

▲孫安佐登上SWAG，合體陳沂狀態超放鬆。（圖／翻攝自SWAG）

孫安佐先前惹出不少風波，他說目前經紀人已經開除，現在身邊換了新的經紀人，未來會幫他處理對外的工作，以免他再度情緒暴走，「前經紀人他可能不成熟，他比較像我的禁衛軍，他在沒有通常我的情況下，散發我不想散發的消息！」

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他再度澄清狄鶯沒有過度溺愛他，「我媽以前爆嚴格，我可能考不好會扁我，直接拿水管！我爸很兇，我以前超怕我媽，我媽認為我可以有東西就會塞給我，我有時候根本不需要這些東西！」他回應那些網路上的評論，「你們有住過我家，好像可以知道我家的狀況，你們是間諜嗎？」

▲孫安佐展示自己的收藏，還表示未來會出專輯。（圖／翻攝自SWAG）

有許多酸民在直播間留言，讓他看見後突爆怒說：「看到聊天室有北七，你們看到我不服輸，是因為你們不服輸，你們有種就來跟我打一場，我給你們酸民機會，你們以為我需要槍嗎？林北的拳頭就可以把你尬爆，多人一起上可以，我不會隨便亂打無聊的人，我只是打白癡，把你打到正常，你們動漫看太少，這就是一個運動！」他說如果再看到網友講他頭腦破洞，就一個一個記起來去酸民家拜訪。