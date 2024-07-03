ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

U:NUS花蓮開唱...預告：夠嗨就不穿　高有翔直接放話要露1部位

記者蔡琛儀／台北報導

2024花蓮夏戀嘉年華將於7月3日至8日在花蓮市東大門廣場盛大舉行，原訂五天的活動，縣政府決定加碼一天。壓軸日的演出將有搖滾天團八三夭、人氣組合「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治、男團 U:NUS、白安、法蘭、魏嘉瑩、琳誼Ring、小V 郁采真、黃霆睿等歌手登場。

 ▲▼八三夭、GX、U:NUS出席花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

▲U:NUS出席花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

U:NUS團員都興奮表示很期待參與這場盛會，最近氣溫飆升，演出時是否有機會解放體格、露胸肌？高胥崴笑說：「有機會解放除了我以外成員們的體格！我生性害羞，比較保守一點，等未來性格開朗點，我會嘗試的！」高有翔自嘲：「沒有東西露，只好露膝蓋。」吳昱廷則賣關子：「這個部分要看表演當天的氣氛來決定，如果大家在台下夠嗨也許就不穿了，畢竟最近真的超級熱。」蔡承祐也說：「那就要看台下有多麼熱情了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體GX也將在夏戀最終日演出，對於花蓮，鼓鼓超級喜歡海邊、蕭秉治則形容這座城市步調很緩慢悠閒，特別喜歡吃炸彈蔥油餅。

▲▼八三夭、GX、U:NUS出席花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

▲GX出席花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

鼓鼓也透露：「其實自己有時候會來花蓮衝浪，也喜歡在海邊交新朋友，可是有幾間咖啡廳口袋名單的喔！」好友默契十足，蕭秉治也表示有機會想去當地的海邊走走吹風。這次2人將合體表演炸翻現場，鼓鼓相當期待：「GX第一次一起來花蓮，上次一起站在這個舞台已經好幾年前了，期待全場跟我們一起大合唱。」蕭秉治則搶先預告：「這次特別合體帶來了七首歌，舊歌新歌一次唱給大家聽！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮　部分網友震驚：好噁心！

推薦閱讀

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

陸網紅娶小14歲寮國娜美嫩妻！YT滿滿「超晃邪惡片」　網驚嘆狂按重播

陸網紅娶小14歲寮國娜美嫩妻！YT滿滿「超晃邪惡片」　網驚嘆狂按重播

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

名醫江坤俊愛家宣言翻車「男人有照顧家庭的責任」！　薪水全給老婆管

名醫江坤俊愛家宣言翻車「男人有照顧家庭的責任」！　薪水全給老婆管

小薰鄭人碩頻爆分手「副駕不是男友」！曾為2事鬧翻　感情現況曝光

小薰鄭人碩頻爆分手「副駕不是男友」！曾為2事鬧翻　感情現況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

陸網紅娶小14歲寮國娜美嫩妻！YT滿滿「超晃邪惡片」　網驚嘆狂按重播

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 品冠罕見「哭腫臉」模樣曝光！　出道29年首獻第一次淚崩了
  2. 9月接力開個唱！　康康預告「父女同台」李翊君鬆口：有特調歌單
  3. 安芝儇大巨蛋首秀「膝蓋全瘀青」　累吐真實心聲：全是血汗淚
  4. 陶喆不要命了！　當愛妻面前深情唱《Melody》全場炸翻
  5. 漏網／瑞莎眼神沒離開過學生！踩20cm高跟鞋「彎腰傾聽」畫面超暖
  6. 7月消暑電影！日本名導濱口竜介3部作品打前鋒　台中限定放映
  7. 汪建民1年前遭控性侵工作全丟　判決結果逆轉：出庭都沒見到對方
  8. 林志穎車禍後強勢回歸！　睽違6年開金嗓掀粉暴動
  9. U:NUS花蓮開唱...預告：夠嗨就不穿　高有翔直接放話要露1部位
  10. 魯蛇才有的福利！考試不及格、離職失業者　搶先看王淨新片

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366