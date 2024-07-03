U:NUS花蓮開唱...預告：夠嗨就不穿　高有翔直接放話要露1部位

記者蔡琛儀／台北報導

2024花蓮夏戀嘉年華將於7月3日至8日在花蓮市東大門廣場盛大舉行，原訂五天的活動，縣政府決定加碼一天。壓軸日的演出將有搖滾天團八三夭、人氣組合「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治、男團 U:NUS、白安、法蘭、魏嘉瑩、琳誼Ring、小V 郁采真、黃霆睿等歌手登場。

▲U:NUS出席花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

U:NUS團員都興奮表示很期待參與這場盛會，最近氣溫飆升，演出時是否有機會解放體格、露胸肌？高胥崴笑說：「有機會解放除了我以外成員們的體格！我生性害羞，比較保守一點，等未來性格開朗點，我會嘗試的！」高有翔自嘲：「沒有東西露，只好露膝蓋。」吳昱廷則賣關子：「這個部分要看表演當天的氣氛來決定，如果大家在台下夠嗨也許就不穿了，畢竟最近真的超級熱。」蔡承祐也說：「那就要看台下有多麼熱情了。」

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由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體GX也將在夏戀最終日演出，對於花蓮，鼓鼓超級喜歡海邊、蕭秉治則形容這座城市步調很緩慢悠閒，特別喜歡吃炸彈蔥油餅。

▲GX出席花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

鼓鼓也透露：「其實自己有時候會來花蓮衝浪，也喜歡在海邊交新朋友，可是有幾間咖啡廳口袋名單的喔！」好友默契十足，蕭秉治也表示有機會想去當地的海邊走走吹風。這次2人將合體表演炸翻現場，鼓鼓相當期待：「GX第一次一起來花蓮，上次一起站在這個舞台已經好幾年前了，期待全場跟我們一起大合唱。」蕭秉治則搶先預告：「這次特別合體帶來了七首歌，舊歌新歌一次唱給大家聽！」