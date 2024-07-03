江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

記者張筱涵／綜合報導

外科醫師江坤俊今（3日）被週刊爆料婚外情，對象是護理師且在醫院早傳開，被拍到的時間為6月20日，但他在6月15日才替妻子慶祝畢業，愛家形象瞬間翻車。不過，經紀人則代為否認，澄清江坤俊和護理師只是來往比較熟識，家庭狀況良好。

▲江坤俊所經營的FACEBOOK粉絲專頁有60萬人以上追蹤 。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師）



據《中國時報》報導，江坤俊被爆婚外情，他透過經紀人澄清和護理師只是來往比較熟識的關係，家庭狀況良好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江坤俊除了醫師本業，更經營FACEBOOK粉絲專頁，時常拍攝短片或上節目分享健康資訊，偶爾也會將和病人的互動寫下，像是6月26日就分享幫病患動手術，儘管很累但一切都很值得：「因為我要負責的不是一個人，是一家人。」顯現出他的責任心。

不只如此，江坤俊6月15日更特別到場祝賀妻子EMBA畢業：「人生有很多里程碑，真的恭喜又完成一個，可以朝下一站前進了。」而據《鏡週刊》報導，江坤俊6月20日晚間被拍到開車載著一名穿著高衩連身洋裝的女生，除了共進晚餐，他們6月27日更被拍到在醫院附近的社區內一起過夜，隔天早上一起到醫院後，一前一後地去搭電梯上班。

▲江坤俊6月15日慶祝妻子EMBA畢業 。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師）