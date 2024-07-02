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茵聲遭反鎖更衣間！　靠「手機＋大門電子鎖」脫困嚇壞：重獲新生

記者劉宛欣／綜合報導

藝人茵聲從YouTube團體「這群人」發跡，努力耕耘多年收穫高人氣，平時也經常透過社群帳號分享日常，與粉絲交流。她2日在Instagram分享自己被反鎖在家中更衣間的驚險事件，所幸手機帶在身上，在大樓櫃台與房仲的協助下，成功逃脫，讓她感嘆「不然我一個人住，後果不堪設想。」

▲茵聲被反鎖在家中更衣室。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

▲茵聲經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

茵聲2日晚間在Instagram限時動態曬出更衣室的門鎖，無奈寫下「被反鎖在自己的更衣間，這門是怎樣？」並喊話網友「要裝潢的人，建議別裝這種鎖，真的謝謝再聯絡」，接著曬出自己坐在更衣室地板對著鏡子自拍，一邊等待著救援的影片，影片中可以看到她仍面帶微笑，表示「我等待救援，我真是冷靜，我好棒，快熱死」。

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▲茵聲被反鎖在家中更衣室。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

▲茵聲被反鎖在家中更衣室。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

▲茵聲被反鎖在家中更衣室。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

茵聲最後成功離開了更衣室，鎖匠告訴她類似的鎖用久了很容易發生類似的意外，於是幫她把鎖整個拆除，免除後患，這次被反鎖，讓她有感而發地說「要不是我大門換電子鎖，告訴櫃檯小姐密碼讓她可以帶鎖匠近來，要不是我有帶手機可以求救房仲，一個人住後果會不堪設想，會在更衣間裡面幾天我想像不到」，最後也鬆一口氣道「出來了，我重獲新生了」。

▲茵聲被反鎖在家中更衣室。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

▲茵聲最後成功找來鎖匠得救。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

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