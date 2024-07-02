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熱狗金曲表演被消音「沒責怪任何人」！　霸氣發聲：我hold住啦

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮圓滿落幕，由歌手MC HotDog熱狗拿下本屆歌王寶座，不過當天他在台上表演時，卻發生麥克風故障沒聲音的插曲，讓他被迫當場重新演出。為此，他今（2）日也在社群發文寫下當下的心情，同時也霸氣表示：「我覺得我hold住啦，也完成了自己的表演。」

▲（圖／翻攝自Facebook／熱狗MC HotDog）

▲MC HotDog熱狗發文分享金曲當天表演出包的心情。（圖／翻攝自Facebook／熱狗MC HotDog）

熱狗分享一張他在金曲獎演出前坐在轎子裡的照片，並幽默地提到「接下來的事大家都知道了」。熱狗表示，在他下台之後以及典禮結束前，有許多相關單位的長官和工作人員前來向他致意並道歉。然而，他坦言，自己完全沒有放在心上，甚至覺得這次的演出事故，可能會在多年後成為「超屌的故事」。

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▲（圖／翻攝自Facebook／熱狗MC HotDog）

▲MC HotDog熱狗拿下本屆金曲歌王寶座。（圖／翻攝自Facebook／熱狗MC HotDog）

熱狗保持輕鬆的態度看待這次插曲，「在我的職業生涯裡，這種似曾相識的場景，舞台上各種突發的狀況，我已經經歷過很多很多次了，我知道怎樣去面對，我可以Hold的住」。他強調，自己並沒有嘗試去「救」什麼，只是憑著本能的直覺反應，讓整個演出自然地進行下去，同時也透露，他沒有責怪任何人，當下就接受相關人員的道歉，希望大家不要太擔心。

▲（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲MC HotDog熱狗分享上台前的側拍照。（圖／翻攝自Facebook／熱狗MC HotDog）

最後，熱狗特別點名當晚在現場的觀眾朋友與同行們，表示感謝他們的熱情與反應，讓他臨時喊卡重新再來一次的舉動，變得自然且合理，甚至讓現場氣氛更加高漲。熱狗感激地說：「在金曲神之剪輯下，我這段精心設計的演出在網路上也留下了一個非常完整的舞台。」再次感謝大家的支持和鼓勵。

【臉書全文】
這是我在金曲獎馬上就要演出前坐在轎子裡面同事幫我拍下的照片。
然後接下來的事大家都知道了
其實在我下台之後，還有典禮結束最後要離開會場前，都有好多相關單位的長官和工作人員跑來跟我致意和道歉了！我想說我真的沒有覺得怎麼樣，甚至完全沒有放在心上。
雖然這是一次演出事故，可是多年後...乾 它可能會變成一個超屌的故事啊！而且在我的職業生涯裡，這種似曾相識的場景，舞台上各種突發的狀況我已經經歷過很多很多次了，我知道怎樣去面對，我可以Hold的住，我甚至覺得我根本沒有嘗試要去「救」什麼，我就是當下很本能的直覺反應而已。
總之我真的完全沒有怎樣啦，也沒有責怪任何人的意思，當下也馬上笑笑地就接受了說明與道歉，請各位大大們真的寬心。
反正我覺得我hold住啦，也完成了自己的表演。
在金曲神之剪輯下，我這段精心設計的演出在網路上也留下了一個非常完整的舞台。
在這邊我真的要特別感謝當晚在現場所有的觀眾朋友與同行們，是你們的熱情與反應也激勵著我，讓我臨時喊卡重新再來一次的行為變得如此自然與成立，甚至現場氣氛莫名奇妙變得更嗨了！
真的再次謝謝大家！！！

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金曲獎, 熱狗, MC HotDog

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