王陽明嗆鄭人碩：敢在我場子鬧事！　角頭「夜店百人亂鬥」場面曝

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列全新電影《角頭－大橋頭》，1日公布首支預告，「夜店百人大亂鬥」驚人場景再創經典， Michael（王陽明飾）與阿慶（鄭人碩飾）雙帥互撕、劍拔駑張的火爆場景，還有各種緊張刺激、拳拳到肉的打鬥畫面，網友直呼「腎上腺素狂飆」。

▲電影《角頭－大橋頭》首支預告雙帥互撕、拳拳到肉。（圖／曼尼娛樂提供）

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在《角頭－大橋頭》首支預告中，王陽明、鄭人碩飾演的兩大男神Michael、阿慶首次相遇，在人潮擁擠的夜店爆發推擠、鬥毆的激烈衝突，火辣女郎的夜店舞池瞬間燃起火爆場面，Michael坐在二樓包廂區氣炸，看著阿慶帶著宗保（張再興飾）以及全新登場的角色阿猛（施名帥飾）出現在眼前，雙方陣營見面直接開嗆。

Michael忍不住火氣狠嗆：「你們很屌嘛！沒人敢在我的場子鬧事！」阿慶不甘示弱地回嗆：「現在不是有了！」此時雙方互撕氣氛緊張，隨時準備劍拔弩張，Michael當場下戰帖：「需要有種的人來幹！」最後他再補一槍：「Good Luck，Bitxxes!」沒打算讓對方陣營開心離開，酸度爆表！

▲鄭人碩首次與《角頭》飾演Michael的王陽明世紀同台。（圖／曼尼娛樂提供）

從《角頭》、《角頭2：王者再起》到外傳電影《角頭－浪流連》，創造出許多深植人心的角色人物，《角頭－大橋頭》故事時間回到「第一戰」，追溯《角頭》整個世界觀故事的源頭，三部電影各大幫派及角色人物首次集結，成為《角頭》系列迄今最大規模的電影。

在《角頭2》飾演阿慶紅遍全台的鄭人碩，首次與《角頭》飾演Michael的王陽明世紀同台，他坦言：「非常興奮，上戲的時候腎上腺素也被拉很高，因為有私交，這次能夠一起工作真的很爽。」王陽明非常開心在集結《角頭》宇宙最多角色的《角頭－大橋頭》回歸演出，「所有世代以及不同勢力的角頭終於在這次聚在一起了，真的很爽！」

▲《角頭－大橋頭》夜店百人大亂鬥再創經典！鄭人碩「感受到王陽明殺氣」。（圖／曼尼娛樂提供）

全新加入《角頭》宇宙的施名帥，在《角頭－大橋頭》片中飾演阿猛，也就是《角頭2：王者再起》受到觀眾喜愛的「五虎將」成員潘帥的哥哥，與阿慶、宗保組成「土狗幫」共同奮鬥。施名帥笑說：「除了跟名字一樣猛之外，其實他是個心思縝密總是替身邊的人著想的好哥哥，帶著自己的弟弟潘帥、以及阿慶、宗保在龍蛇混雜的世界裡只求一口飯吃。」

鄭人碩指出，阿猛跟阿慶是從小到大拜把的兄弟，「感情不輸親兄弟，可以說是生死與共。」兩人濃厚的兄弟情感是《角頭》宇宙的關鍵拼圖，將會深深影響未來的故事發展，施名帥認為阿猛是個重情重義的一條漢子，「完全體現一種底層的生猛，也唱出屬於他們無奈的悲歌。」

▲施名帥狂讚當時的王陽明、張懷秋很帥。（圖／曼尼娛樂提供）

繼《角頭2：王者再起》創下林森北路「千人大亂鬥」的經典畫面之後，新片《角頭－大橋頭》帶來更具代表性的戶外大型動作場面，甚至由戶外拉進室內，挑戰高難度的「百人夜店大亂鬥」。監製張威縯坦言：「兩方互撕場面拍攝很辛苦，狹窄的空間，滿滿的人又有很多動作戲。」

▲全新加入《角頭》宇宙的施名帥，在《角頭－大橋頭》片中飾演阿猛。（圖／曼尼娛樂提供）

鄭人碩坦言，夜店拍攝那天有感受到Sunny（王陽明）跟懷秋很跩、很屁的殺氣，「每當跟他們對到戲都恨不得把他們撕爛打爆，那個感受非常深刻，他們真的很棒！」施名帥狂讚當時的王陽明、張懷秋很帥，「我們像極了蠍子（張懷秋）口中的土狗，我看著鏡頭裡的王陽明完全被迷住，這麼帥的男人太有魅力了吧，而懷秋給人一種壞得真帥，同時又讓人恨得牙癢癢的！」

▲王識賢難得開口就是獻唱《角頭－大橋頭》電影主題曲《無夢無望》。（圖／曼尼娛樂提供）

讓《角頭》忠實粉絲最開心的是，在《角頭2－王者再起》飾演北館大哥「仁哥」大受好評的王識賢在新片《角頭－大橋頭》回歸演出。睽違12年未推出新歌，難得開口就是獻唱《角頭－大橋頭》電影主題曲《無夢無望》，也讓粉絲狂讚：「好久沒有聽到王識賢唱歌了！」《角頭-大橋頭》將於8月16日全台上映。