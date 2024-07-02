才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

記者田暐瑋／綜合報導

歐陽妮妮6月30日答應男友張書豪求婚，兩人愛情長跑6年修成正果，親友也感動獻上祝福。歐陽妮妮身為星二代，過去常常在公開場合分享私下生活，例如曾公開自己擁有的名牌包包牆，甚至坦言當時為了買到心中的夢幻包款，不惜花250萬配貨，因此遭酸民諷刺，她也霸氣反擊：「好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！ 」

▲張書豪求婚成功歐陽妮妮。（圖／翻攝自IG）



歐陽妮妮曾拍片向網友介紹名牌包收藏，包括愛馬仕和香奈兒，也大方坦言為了買到其中一款熱門包，僅配額部分就花費了新台幣250萬元，包包再加上包括手環、手錶等，總共砸了300萬元，也表示購買這些奢侈品是基於個人喜好，也常與家人一起合資購入。

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但人紅是非多，歐陽妮妮也因此常被酸民攻擊是炫富，甚至是靠蹭妹妹歐陽娜娜的知名度來賺錢，當時她直球反嗆：「乾你屁事！請問我有花到你的錢了嗎？我需要去跟誰承認什麼嗎？你自己賺不到錢去羨慕別人去分析別人，留下這個評論跟猜想，對你的人生有什麼幫助嗎？好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！不要自己在那邊吃不到葡萄說葡萄酸。」

▲歐陽妮妮介紹精品包櫃。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）