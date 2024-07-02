快訊／金秀賢「抵台時間」曝光！　搶先現身「1地點」近距離會粉絲

▲金秀賢將來台三度會粉絲。（圖／資料照，翻攝自JTBC）



記者翁子涵／綜合報導

金秀賢近來憑藉戲劇《淚之女王》，演活財閥家女婿「白賢祐」讓他再創事業巔峰，擄獲大批粉絲喜愛，日前更宣布7月6日將來台舉辦巡迴見面會，這也是他相隔9年後再度來台，讓粉絲興奮不已，而官方今（2日）也正式公佈他來台時間，更會親自到入境大廳和粉絲見面打招呼，可說是相當寵粉，屆時也勢必湧入無數鐵粉擠爆現場。

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▲金秀賢抵台時間曝光。（圖／翻攝自金秀賢公司IG）



金秀賢本週六晚上6點將在林口體育館，舉辦「EYES ON YOU見面會」，和喜愛他的粉絲近距離互動，而他抵達台灣的時間也隨之曝光，官方宣佈金秀賢將在本週五（5日）下午抵台，並預計會在傍晚6點半至7點之間親自現身二航入境大廳和久候他多時的粉絲打招呼，相當親民。

金秀賢當年靠著《來自星星的你》初嚐走紅滋味，2014年就曾在台舉辦見面會，當時場地設於台北國際會議中心，3000張門票一搶而空，2015年也為了連鎖咖啡店的活動再度訪台，同樣一票難求，如今他再度靠著《淚之女王》翻紅創顛峰，掀起「白賢祐」炫風，這次來台也勢必掀起追星風潮。

