才脫口團員友情破碎！　小春突宣布：退出頑童組樂團

▲小春「漂丿????迌狼」巡演在台北開唱。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

頑童MJ116成員小春Kenzy出道16年，首次個人專場「漂丿????迌狼」巡演（30日）來到台北站，現場擠滿歌迷，成員大淵也到場力挺，並在社群軟體發文大讚他「帥到毋知影」，而瘦子因爲工作無法到場，他搞笑稱友情破碎，但也馬上表示彼此情誼夠深才能開玩笑。

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▲▼小春演唱多首經典夯歌。（圖／本色音樂提供）





小春演唱會伴隨著廟會的煙火聲，以《晃落》震撼開場，在唱完《沒在怕的》後許多歌迷趁空擋示愛：「小春我愛你。」曾一起參與綜藝節目《全明星運動會》的藍隊員彭小刀也跟著在台下大聲告知已到場力挺，小春面對台下此起彼落的呼喊，他自嘲上個月巡演在高雄場被有心人士鬧場，笑說：「應該沒有人會鬧事了吧？反正我也不會怕，因為我是『大丈夫』。」接著演唱《大丈夫》讓全場熱血沸騰。



小春2年前放下麥克風，上了綜藝節目《全明星運動會》，而當天不只藍隊友彭小刀、潘君侖、林敬倫、顏佑庭到場，連紅隊成員晏柔中、吳心緹、房思瑜、席維倫等人也來共襄盛舉。小春有感而發說：「兩年前學到，像現在一樣可以跟你們聊天、講話，感覺真不錯。」語畢《Ride with Us》一曲奏下，大家也跟著旋律一起搖擺。



演唱會上小春不只饒舌，更背起電吉他自彈自唱《愛到才知痛》，這是小春練習電吉他多時之後第一次在台上公開演出，氣氛非常迷人；而他也為老搭檔李紅伴奏、唱情歌，聽不夠的歌迷不斷要他多彈幾首，還自主唱起張震嶽的《愛我別走》，沒想到小春完全沒跟著伴奏，被粉絲搞笑狂罵：「詐騙！」他幽默回應：「這年頭做詐騙的才會賺錢知道嗎？」語畢馬上笑著解釋：「我開玩笑的。」他在放下吉他前，再次開玩笑說：「我決定退出頑童組樂團。」不過說完也是趕緊滅火：「開玩笑的，沒有頑童沒有我！」



演唱會尾聲，小春感性說：「很感動，今年37歲還可以看到那麼多人支持我。」他也謝謝這一路走來力挺的公司「本色音樂」和兩位頑童MJ116成員瘦子、大淵，最後說：「也謝謝在場所有人，你們來到現場是給我最大的動力。」接著就在《不想醒來》一曲劃下演唱會完美句點，小春也相約台下歌迷7/20、21日的「本色祭」再見。

