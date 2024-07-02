阿沁減肥「還是能喝星巴克」菜單曝光！狂鏟20kg 超狂對比照被PO網

記者潘慧中／綜合報導

阿沁（黃漢青）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。他2日便在社群網站寫下減肥20公斤的菜單，「唯一的興趣只剩下，星巴克冰美式」，顯見他敬業的一面。

▲阿沁一度胖到90公斤，後來積極甩肉瘦到70公斤。（圖／翻攝自Instagram／fir.real）



為了舉辦20週年演唱會，阿沁忍痛告別了最愛的珍珠奶茶、炸雞和地瓜球，飲食以青菜、雞肉、魚肉和雞蛋為主，飲品除了白開水，他就只剩星巴克的冰美式能喝了。

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▲阿沁嚴格控制飲食。（圖／翻攝自Instagram／fir.real）



阿沁坦言從90公斤減到70公斤的過程，「真的很痛苦」，但他知道，這一切都是為了之後在演唱會上給粉絲帶來最佳的聽覺和視覺感受。

▲阿沁雖然覺得減肥過程很痛苦，但為了粉絲，他認為很值得。（圖／翻攝自Instagram／fir.real）



為了能在演唱會上呈現出最佳狀態，阿沁自我打氣必須更加努力，對比照曝光後，粉絲無不留言讚嘆：「老師真的很有決心」、「真的瘦很多」、「好厲害啊！」

阿沁IG全文：

為了舉辦 20週年演唱會

沁哥咬著牙忍痛告別我最愛的珍珠奶、炸雞、地瓜球

開始青菜，雞肉、魚肉、雞蛋、白開水。

唯一的興趣只剩下，星巴克冰美式。

從90公斤瘦到70 ，真的很痛苦。

但是，希望給來演唱會的粉絲聽覺跟視覺的感受。

自己必須努力一點，

7月6號見 記得愛巡迴演唱會-台北場

P.S.對比圖 90KG跟70KG