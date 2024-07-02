林志穎一家出遊美國迪士尼　兒Kimi暴風成長追上爸爸

記者顧齊祐／綜合報導

男星林志穎的老婆陳若儀日前在IG曬出了一家五口到美國迪士尼遊玩的照片，雖然大兒子Kimi僅以背影入鏡，但仍可見今年14歲的他身高暴風式成長，已經直逼爸爸林志穎172公分的身高。

▲林志穎兒子Kimi身高已直逼父親。（圖／翻攝自Instagram／@kellymermaidchen）

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林志穎2013年帶著兒子Kimi參加大陸實境秀《爸爸去哪兒》，可愛萌樣及父子倆溫馨的互動，擄獲了不少觀眾們的心，也讓許多的粉絲都敲碗希望Kimi能夠出道，但林志穎為保護兒子，在近年來幾乎不讓他們再出現在大眾面前。

轉眼10年過去，雖然林志穎已經不再讓兒子們亮相，但他先前參加《披荊斬棘的哥哥3》時，就曾為了任務打電話給Kimi，當時Kimi帶有磁性的低沉嗓音，也瞬間在網上引發了熱議，讓不少網友感嘆時光飛逝。

▲林志穎一家開心出遊美國迪士尼（圖／翻攝自Instagram／@kellymermaidchen）

日前，林志穎老婆陳若儀就在IG分享了一家人前往美國迪士尼遊玩的照片，照片中雖然兒子皆未露臉，但仍可從背影看出，大兒子Kimi的身高已經越來越接近爸爸了。