情路坎坷！曾莞婷爆遇5渣男「抓包劈腿」　前男友下跪痛哭挽回：不吃回頭草

記者孟育民／台北報導

跨足戲劇、電影的台劇女神曾莞婷接下TVBS戀愛談話性節目《小姐姐請回答》主持棒，帶領「曾心女子會」眾多漂亮可愛的小姐姐們，一起探索女人大小事，暢聊各種千奇百怪的戀愛話題。她雖現在單身，自爆過去曾遇過五個渣男，情路相當坎坷，「就是趁我在工作的時候，他就說『妳今天要上班了，那妳要上班到幾點』，殊不知他是好安排他的約會。」

▲《小姐姐請回答》首播記者會，曾莞婷帶領小姐姐出席記者會。（圖／TVBS提供）

曾莞婷自認在感情中不順遂，遇過五段感情都被對方劈腿，都是偷看簡訊抓包，但她說自己個性絕對不會吃回頭草，「發現了以後我也不會客氣，就是立馬就是斷乾淨，但是男生比較戲劇化，通常男生會下跪啊哭啊什麼的，說『我不是真的愛她，我只是需要有人陪』，我也是奇怪到底是什麼命運，怎麼就老是會遇到這種。」她並沒有因此不相信感情，一切還是順其自然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲記者路上風田、威廉、朵拉站台。（圖／TVBS提供）

她說自己不是戀愛腦，都會很清醒地看待兩人關係，「因爲我自己很知道自己想要的是什麼，當他沒辦法給予我安全感的時候，我就會撤一個很快，因爲我自己也有足够的能力照顧我自己，所以就沒有再怕的啦！」至於身邊有無桃花？她則說身邊真的無桃花，「我一直都是蠻想戀愛的，但是就是老天爺不給我機會，所以工作一直來。」