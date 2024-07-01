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兼差清潔、油漆工！　金馬男星「籌錢2年」原因曝光

▲▼ 邱志宇跨足歌壇推出新單曲。（圖／邱志宇提供）

▲ 邱志宇跨足歌壇推出新單曲。（圖／邱志宇提供）

記者翁子涵／台北報導

金馬戲咖邱志宇曾獲歌唱比賽《東森全球新人王》亞軍，近來推出新單曲《百口莫辯》，特別砸6位數字積蓄一圓唱片夢，為此他這幾年努力存發片基金，在演戲寫腳本之餘，跑去兼職應徵租房清潔工及膠囊旅館房務員，常常沒拍戲的時間就是一天8小時起跳在工作，就這樣斷斷續續做了2年多的時間，中間甚至還跑去賣麵包、賣衣服及油漆工，他苦笑說：「因為不想拋頭露面站在第一線工作，就只能戴上口罩去幹體力活！」築夢踏實的他更透露目前正在籌備第三首單曲，未來希望能朝著發專輯的夢想前進，「我會努力存錢！如果有存到的話，半年左右應該就可以孵育出來了。」

▲▼ 邱志宇為圓音樂夢兼職打工。（圖／邱志宇提供）

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▲▼ 邱志宇為圓音樂夢兼職打工。（圖／邱志宇提供）

▲▼ 邱志宇跨足歌壇推出新單曲。（圖／邱志宇提供）

值得一提的是，天生愛唱歌的邱志宇回憶起當年人生第一份工作就是跑到KTV應徵當正職服務生，當時還因為長相關係而被女客人搭訕，他笑說：「有一次送酒進包廂時，裡面一位姊姊調侃地叫了我一聲帥哥，然後手就一把用力的捏了我的屁股，當下我不知道該怎麼反應，後來那個姊姊叫他的男朋友掏一千塊出來給我，被嚇傻的我緊緊握著那張千元大鈔，離開包廂走向櫃檯，冷靜完後就把那張鈔票投進小費箱了！不過事後想起覺得當時的我也太善良，因為被摸屁股的是我耶！」

儘管是自己籌錢發單曲，但邱志宇在籌備個人第二首單曲《百口莫辯》時，邀來的歌曲製作及MV拍攝的團隊班底各個都是「金」字招牌，當中包括金像獎最佳原創電影歌曲的得主黃綺琳和王建威特別為邱志宇跨刀製作，而電影《(真)新的一天》導演陳宏一導演更欽點該首歌為電影宣傳曲，還把本片獲得金馬肯定的攝影師余靜萍所拍攝的未曝光畫面鏡頭放入歌曲MV中，邱志宇在感謝之餘，勉勵自己能堅持在歌唱夢想這塊再接再厲，「唯一能做的就是把作品的質感提升，不辜負他們為我付出的一切！也希望未來音樂路上能遇到伯樂，自我勉勵讓唱歌實力和創作能力能更上一層樓！」

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