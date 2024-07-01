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樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

獨家／樂天女孩死會+１　Mika蜜卡登打包暖男回家

▲身材火辣的Mika蜜卡登日前重磅加盟職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」。（圖／翻攝自Mika臉書／CTWANT）

圖文／CTWANT

競技啦啦隊出身的Mika蜜卡登，是職籃台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」人氣成員，日前重磅加盟職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」，她在舞台上活潑外向的個性，讓她火速擄獲不少棒球迷的喜愛。日前時報周刊CTWANT捕獲到擁有高人氣的她，不僅在應援場上魅力四射，私下似乎也有另一半為她著迷，甚至半夜兩人還一同返家，關係令人好奇。

獨家／樂天女孩死會+１　Mika蜜卡登打包暖男回家

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▲Mika和「Taishin Wonders」的隊友甜心一起走出台大體育館。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

5月11日晚間10點40分，Mika和「Taishin Wonders」的隊友甜心一起走出台大體育館，親民的她們，先和在門口等候許久的粉絲合影留念，雙姝才和另一位成員俐蓁一起搭乘多元計程車離開。10點53分，車子開啟動才不久，在距離體育館約500公尺的路口停下，隨即一名身穿灰帽T、背著背包的男子跳上上副駕駛，如此詭異的會合方式，令人忍不住猜想，帽T男應和某位啦啦隊女孩有不一般的關係，才需要這麼大費周章地避嫌兼碰面。

獨家／樂天女孩死會+１　Mika蜜卡登打包暖男回家

▲Mika親切配合粉絲的拍照要求，擺出可愛pose。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲另一隊友俐蓁前來會合，和拖著行李的Mika及甜心搭車離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲離開體育場不遠，車子忽然停下來接一名身穿帽T的男子上車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

11點4分，一行人抵達台北市大安區一家餐酒館，帽T男一下車便化身工具人，先是主動幫Mika拉行李箱，隨即還替俐蓁拿手提包，走在最後方護送女生們進入餐廳。

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▲抵達餐酒館，帽T男貼心幫Mika及俐蓁拿東西，拖著行李走在女生們後方。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

次日1點10分，大夥吃飽喝足走出餐酒館，此時3位啦啦隊員已經換下制服，除了原班人馬外，又多了幾個女生。聊了一會兒，Mika與帽T男走到路邊等車，帽T男依舊貼心地幫Mika拖著行李箱，而原本一起抵達的甜心、俐蓁則未與2人同車，而是換了另一個「下身失蹤」穿搭、且長髮的女性友人陪同。

獨家／樂天女孩死會+１　Mika蜜卡登打包暖男回家

▲飽餐一頓走出餐酒館後，幾位啦啦隊員已經換下制服，Mika與帽T男走到路邊等車，帽T男依舊貼心地幫Mika拖著行李箱。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

計程車抵達時，長髮女很識相的先一步選在計程車的副駕駛座，而帽T男放好行李，則很自然地和Mika一起坐在後座。本以為應該是回家休息的時間了，沒想到車子開到信義區，3人步行走進一家位於地下室的娛樂會所續攤，甜心和俐蓁也在加入續攤行列。

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▲續攤完，一行人走出店面繼續小聊。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

時間來到凌晨2點13分，眾人走到門口，3男5女站著聊了好一會兒，最後俐蓁和一名反戴棒球的男子先行離開，而Mika和帽T男則是和甜心道別後，一起走到路邊搭乘多元計程車。約2點41分，2人搭車回到新北市靜巷中的公寓門口，帽T男再度擔任拿行李的重責大任，默默跟著Mika的腳步走到公寓門口，由Mika開門帶著帽T男上樓返家，結束一整天的奔波與忙碌。

獨家／樂天女孩死會+１　Mika蜜卡登打包暖男回家

▲聊到某個階段Mika和帽T男先一起離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲半夜2點多，Mika帶著帽T男返回新北住處。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

其實早在之前Mika受邀上張立東網路頻道「東東隆咚鏘」時，當時張立東開箱Mika家，未料女方被抓包電視櫃放滿遊戲片、色情片，張立東則緩頰「這應該是前男友的吧」，Mika則未正面回應，僅表示遊戲不是她在玩的，接著又在衣物間被發現收藏許多制服、女僕裝、籃球，被張力東吐槽：「我看妳怎麼掰。」

雖然Mika解釋制服是為了拍攝主題而準備，自己也會去公園打球，但張立東不信，反問她：「妳知道現在跟球員是一種禁忌嗎？」Mika則表示球隊有規定，但她強調自己沒和隊內球星交往，又被張立東虧：「我想說妳是競技（禁忌）啦啦隊。」而粉絲看完也認為Mika應心早有所屬，對戀情樂見其成。

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