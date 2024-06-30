記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿MO（李啟言）頸椎爆裂導致癱瘓，現況出現重大突破！他2022年7月28日在男團MIRROR的演唱會登台時，被大螢幕墜下砸中，近兩年四肢不能活動，但最近接受創新手術，手腳能夠輕微擺動了。

▲阿MO（李啟言）演唱會意外造成頸椎爆裂，癱瘓近2年有重大突破。（圖／翻攝自IG）

牧師爸爸李盛林發表第101封代禱信，見證兒子阿Mo的重生。阿Mo已經接受第一階段創新手術，接著開始神經線與晶片腦電波的配對，在某程度上各神經都可以有輕微的自主活動反應，且手和腳都能接收訊號而輕微擺動。下星期還會進行第二階段的創新手術。

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當爸媽看到阿MO身體有突破性的進展，親眼目睹近兩年來四肢不能基本活動的兒子，現在能夠透過出現手腳輕微擺動的狀況，激動到熱淚盈眶，直說「101週的確見證了阿Mo的重生」，接下來也期待創新治療可以持續在身體的殘缺創傷上有所反應。

▲阿MO（李啟言）手腳能輕微擺動，爸媽激動落淚。（圖／翻攝自IG）

阿MO被演唱會舞台的大螢幕砸中，導致頸椎骨第4節爆裂，而頸椎第4節的神經是控制橫隔膜，直到現在，他還能靠著橫隔膜來呼吸，也就是沒有停止運作。接受創新手術後，透過用腦電波儀器，直接連繫接到自身的上肢和下肢神經線，配合脊髓刺激，盼望可以藉此直接主導控制自己的活動，如今果真有明顯的進展，也令外界振奮。