金曲獎／Mc Hotdog熱狗首封歌王　噴汗嚇喊：真的沒想到！

▲MC HotDog熱狗一舉封王。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

第35屆金曲獎今（29日在）台北小巨蛋熱鬧登場，萬眾矚目的華語男歌手寶座，最終由Mc Hotdog熱狗搶下，他連續2年入圍，今年就一舉封王，更以《樓上的房東》搶下最佳作詞人獎，可說是實至名歸也滿載而歸，不過前一刻，他才因麥克風故障，表演到一半無奈只能喊卡重來，短短幾分鐘內心情三溫暖，受訪時他幽默笑說：「現在心情好很多，現實嘛，拿獎什麼問題就都沒有了。」

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▲▼MC HotDog熱狗對於得獎與否抱持平常心。（圖／記者黃克翔攝）



Mc Hotdog熱狗出道至今擁有無數經典歌，在饒舌圈更是有著舉足輕重的地位，如今首度拿下金曲獎歌王的獎座，他開心笑說：「真的沒有想到，歌王是很難拿的，其實我們更多是在講話、rap，並不是名義上在唱歌，所以把我們放在跟很會唱歌、很有風格一起比，我們相對比較沒有被看好。」更直言至今還在驚嚇中，「剛剛一直在冒汗，還在驚魂未定的時候就要頒獎，還沒有緩過來。」

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不過對於得獎與否，他一直都抱持平常心，Mc Hotdog熱狗說：「雖然今天很亢奮，可是我的心態還是得之我幸不得我命，我今天沒得，也不會去發文靠北，我真的比較隨性。」也表示還沒想到要怎麼犒賞自己，但7月初原定就要帶家人出國玩。