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《GIFT》登北影！石橋英子即興展魅力　撇語言障礙「音樂交流」

記者蕭采薇／台北報導

由《邪惡根本不存在》導演濱口竜介聯手配樂師石橋英子打造的《GIFT》配樂場，29日於台北電影節在中山堂進行僅此一場的全台首演，以默聲影像作為主體，搭配石橋英子的現場即興配樂演出，為觀眾打造如夢幻影般的獨特觀影體驗。

▲《GIFT》配樂場重磅登北影，石橋英子即興演奏大展魅力。（圖／台北電影節提供）

▲《GIFT》配樂場重磅登北影，石橋英子即興演奏大展魅力。（圖／台北電影節提供）

28日石橋英子也出席《邪惡根本不存在》映後座談，與觀眾分享創作歷程，現場座無虛席，面對熱情的觀眾，石橋英子表示：「《邪惡》至今在台上映已過三個月，沒想到還是吸引這麼多人來台北電影節觀影，覺得十分意外也非常開心！」除此之外，石橋英子也特別讚許台灣觀眾的思考能力，認為觀眾們的提問都十分專業，對台灣人的印象是大家都活力十足。

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▲《GIFT》配樂場重磅登北影，石橋英子即興演奏大展魅力。（圖／台北電影節提供）

▲《GIFT》石橋英子對台灣人的印象是大家都活力十足。（圖／台北電影節提供）

石橋英子也分享到，《GIFT》最初本為無聲的企劃，由於導演覺得演員的聲音表現非常好，才出現有聲版的《邪惡根本不存在》，不過，《GIFT》與《邪惡根本不存在》的剪接完全不同，因此可視為兩部不同的作品，而石橋英子也強調，《GIFT》配樂場對於觀眾會是此生獨一無二的體驗，充滿驚喜！

▲《GIFT》配樂場重磅登北影，石橋英子即興演奏大展魅力。（圖／台北電影節提供）

▲《GIFT》石橋英子二度合作濱口竜介，撇除語言溝通透過「音樂交流」。（圖／台北電影節提供）

談及繼《在車上》後再次與濱口竜介合作，石橋英子坦言，在拍攝《邪惡根本不存在》及《GIFT》時，其實是充滿茫然的，有別於《在車上》在拍攝前就已經做好配樂，在打造《邪惡根本不存在》及《GIFT》時，石橋英子及濱口竜介是在邊討論邊創作，過程充滿抽象以及未知。

▲《GIFT》配樂場重磅登北影，石橋英子即興演奏大展魅力。（圖／台北電影節提供）

▲石橋英子也特別讚許台灣觀眾的思考能力，認為觀眾們的提問都十分專業。（圖／台北電影節提供）

然而，當作品雛形逐漸清晰，兩人便越來越有自信，石橋英子表示：「比起語言上的交流，我和濱口竜介導演更像是透過『音樂』來溝通，彷彿一起合奏一般，是個奇妙的體驗。」2024台北電影節6月21日至7月6日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦。

 

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石橋英子, GIFT

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