ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

那英《歌手》排名墊底忍不住哭了！自責哽咽問：我不會唱了嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸歌后那英挑戰參加《歌手2024》，前幾期多次被指太過緊張，表現不如預期，排名輸給外國選手，好不容易漸入佳境，看得出來越來越放鬆在享受舞台，沒想到竟然在21日第三輪衝榜賽排名墊底，讓所有參賽歌手震驚，她本人對此結果也相當難以置信，事後在受訪時忍不住落淚，直言「我懷疑自己」。

外送用▲那英對於排名第七感到衝擊。（圖／翻攝自微博）

▲那英對於排名第七感到衝擊。（圖／翻攝自微博）

那英在在得知自己排在最後一名（第7名）後，到後台受訪，被問起「有沒有想過自己會拿下第七名？」，她深吸一口氣後緩緩開口承認「我沒有想過，我那個時候已經不是緊張、害怕，就突然茫然，我在想怎麼混著、混著把自己混到第7去了，我越來越鬆弛了是真的」，對於排名結果相當驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外送用▲那英對於排名第七感到衝擊。（圖／翻攝自微博）

▲那英坦言陷入自我懷疑。（圖／翻攝自微博）

那英看到名次後陷入自我懷疑，有些哽咽地說「我是不會唱了嗎？我也不知道，但是這種感覺，你說大家喜歡什麼呢？還是對我要求太高呢？」她直言不希望用這樣的方式被淘汰，並解釋不是因為排名墊底而頹廢了，「我就是懷疑自己選曲是不是有問題，這些歌不是導演組在選」。

外送用▲那英對於排名第七感到衝擊。（圖／翻攝自微博）

▲那英受訪忍不住落淚。（圖／翻攝自微博）

不只觀眾看出那英狀態越來越好，她自己也表示「我眼看著自己不停地找回自信，我還是會想選我自己喜歡的歌，喜歡的歌就會在台上不停地動情，音樂騙不了人、音樂不能騙人」，強調接下來還是會選擇自己想唱的曲目，但對於這樣的結果，她仍忍不住落淚。

►那英落淚影片看這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」
  2. 那英《歌手》排名墊底忍不住哭了！自責哽咽問：我不會唱了嗎？
  3. 瑀熙甜蜜揭曉寶寶性別！　切開蛋糕「真實表情」全被拍
  4. 陳沂逆風談寵物店事件！　指2F「本就有不同意權」喊：看證據說話
  5. 酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？
  6. 吳慷仁登權威外媒《Variety》　賭上名譽「裸戲不會是最後一次」
  7. 徐暐翔沉浮10年陷憂鬱症！　「一吃就吐」黑暗低潮史曝光
  8. TEEN TOP天地要來台灣了！　點名「想要Niel來當嘉賓」
  9. 一生只有一次機會！　金曲新人7入圍者全到齊明拼獎
  10. 郭雪芙9歲代母職！失控打妹妹巴掌　曝「姐妹心結」念信當場淚崩

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366