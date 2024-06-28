那英《歌手》排名墊底忍不住哭了！自責哽咽問：我不會唱了嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸歌后那英挑戰參加《歌手2024》，前幾期多次被指太過緊張，表現不如預期，排名輸給外國選手，好不容易漸入佳境，看得出來越來越放鬆在享受舞台，沒想到竟然在21日第三輪衝榜賽排名墊底，讓所有參賽歌手震驚，她本人對此結果也相當難以置信，事後在受訪時忍不住落淚，直言「我懷疑自己」。

▲那英對於排名第七感到衝擊。（圖／翻攝自微博）

那英在在得知自己排在最後一名（第7名）後，到後台受訪，被問起「有沒有想過自己會拿下第七名？」，她深吸一口氣後緩緩開口承認「我沒有想過，我那個時候已經不是緊張、害怕，就突然茫然，我在想怎麼混著、混著把自己混到第7去了，我越來越鬆弛了是真的」，對於排名結果相當驚訝。

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▲那英坦言陷入自我懷疑。（圖／翻攝自微博）

那英看到名次後陷入自我懷疑，有些哽咽地說「我是不會唱了嗎？我也不知道，但是這種感覺，你說大家喜歡什麼呢？還是對我要求太高呢？」她直言不希望用這樣的方式被淘汰，並解釋不是因為排名墊底而頹廢了，「我就是懷疑自己選曲是不是有問題，這些歌不是導演組在選」。

▲那英受訪忍不住落淚。（圖／翻攝自微博）

不只觀眾看出那英狀態越來越好，她自己也表示「我眼看著自己不停地找回自信，我還是會想選我自己喜歡的歌，喜歡的歌就會在台上不停地動情，音樂騙不了人、音樂不能騙人」，強調接下來還是會選擇自己想唱的曲目，但對於這樣的結果，她仍忍不住落淚。

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