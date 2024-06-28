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TEEN TOP天地要來台灣了！　點名「想要Niel來當嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

繼團員Niel後，南韓男團TEEN TOP的成員天地（Chunji）也要在7月21日於台北三創CLAPPER STUDIO舉行首次個人粉絲見面會，他對於見面會門票銷售佳績感到非常開心，並表示非常期待與台灣的粉絲見面。他也透露，這次的見面會是他首次在海外公開表演，因此非常緊張和興奮。

▲▼TEEN TOP的成員天地要來台灣開見面會。（圖／Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

▲TEEN TOP的成員天地要來台灣開見面會。（圖／Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

他笑說之前跟團員一起來，有團員們在就會很安心。「這次只有自己一個人來，雖然會有點擔心，但是相信現場粉絲們會給我最好的反饋的。」也表示很羨慕之前Niel來開演唱會時，有團員Ricky站台，「不過Ricky太常當嘉賓了，所以可以的話我希望是Niel來當我的嘉賓。」

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看到Niel上次來台灣吃了不少美食，還去釣蝦、玩娃娃機。天地說：「好想跟Niel一樣有機會可以到處走走、吃美食。對了，我還在收集粉絲推薦的食物跟美景。」也向粉絲們喊話：「我很期待與你們巧遇喔！」還說：「這次來台灣，希望可以把粉絲們推薦的美食都收進肚子裡，如同把粉絲們的愛收進心裡一樣。」

▲▼TEEN TOP的成員天地要來台灣開見面會。（圖／Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

▲天地。（圖／Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

天地還透露，他正在努力練習和準備solo歌曲，如果粉絲們想看他跳舞，他也願意嘗試，「前陣子有與《麻辣燙葫蘆》的主唱合作，雖然舞步已經有點生疏了，但如果粉絲們想看我跳這首歌，也可以讓我知道，搞不好有機會可以看到喔！」除此之外，天地更透露見面會還有更多有趣的環節。

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