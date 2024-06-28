一生只有一次機會！　金曲新人7入圍者全到齊明拼獎

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮即將在明（29日）登場，本屆最佳新人獎共有7位歌手角逐，包括鳳小岳、鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔、Makav真愛及Jocelyn 9.4.0，今晚7人搶先在信義香堤大道開唱，現場氣氛歡快，絲毫沒有彼此競爭的廝殺感。

▲七位本屆金曲新人獎入圍者今晚於典禮前開唱，左起徐暐翔、鄒序、鳳小岳、Makav真愛、Jocelyn 9.4.0、鄭平、王ADEN。（圖／台視提供）

男神鳳小岳36歲才跨足歌壇，以首張專輯《柒》入圍本屆金曲獎最佳新人、最佳專輯製作人共3項大獎，他開心表示：「現在是愈來愈沒有框架的時代，不管是當演員或是做音樂。」認為能做音樂就很幸福。

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剛退伍的王ADEN以《Be a Lover》入圍新人獎，明天會跟爸爸一起走星光紅毯，王ADEN笑說，自己不緊張，反而爸爸比他還要緊張，但爸爸得知他入圍，馬上跑去訂做了墨綠色西裝、還為了典禮染頭髮，讓他忍不住笑喊：「爸爸不要緊張，我愛你。」

由阿爆挖掘的原住民新生代歌手Makav真愛，大方表示心情很輕鬆，「現在就是平常心啊，很期待每一個環節。」創作歌手Jocelyn 9.4.0則說自己興奮多於緊張，「可以跟有才華的人共襄盛舉，實在是非常榮幸。」表示比較害怕走紅毯，「會穿平常不會穿的鞋子，不要跌倒就好，明天就是去玩。」長期在幕後耕耘的鄭平則說：「平常心，（入圍）很難得，一生一次很難得，但不想把獎項看太重，希望明天可以玩得開心。」