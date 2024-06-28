ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭雪芙9歲代母職！失控打妹妹巴掌　曝「姐妹心結」念信當場淚崩

記者蕭采薇／台北報導

郭雪芙近日發行新書《擁抱過去的我》，記者會上被小4歲親妹寫的信感動到淚崩。她9歲時喪母，並姐代母職，卻曾因沒控制住情緒賞對方巴掌。當年被迫長大的郭雪芙，也坦言曾有10年其實很封閉，尤其在2014年時因為不擅長面對媒體，因此很沒安全感，「我長期處在充滿刺的狀態。」

▲▼郭雪芙《擁抱過去的我》文字療癒書 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙記者會上，被小4歲親妹寫的信感動到淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

郭雪芙在去年出發去倫敦遊學前，就展開了新單曲和新書的籌備計畫，花了大半年以上自己從零開始，學寫曲、寫詞、演唱，遊學的過程中也籌備文字書，希望將這個挖掘自我內心的過程，唱出來、寫出來，更希望獻給每一個困在過去的每個朋友，擁抱過去的自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 郭雪芙《擁抱過去的我》文字療癒書 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙坦言出道後，曾有10年其實很封閉。（圖／記者黃克翔攝）

「我想知道我為什麼憤怒」這是她打開改變的念頭。從19歲當模特兒出道，歷經女團，最後轉型成演員。「微社恐」的郭雪芙，學著如何克服面對人群與人際關係、以及如何享受自己的「角色」。而妹妹的一封信，更是一份給郭雪芙的驚喜禮物。

▲▼ 郭雪芙《擁抱過去的我》文字療癒書 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙藉由新書《擁抱過去的我》療癒自己。（圖／記者黃克翔攝）

姐代母職的郭雪芙，坦承過去對妹妹很兇，像是曾經把她最愛的「美少女戰士」貼紙拿去貼垃圾桶，或是打碎她爭珍惜的風鈴，讓郭雪芙忍不住失控給了對方一巴掌。後來出道後，因為一時承受太多目光和壓力而無法適應，回到家後又看到家中亂七八糟時，也忍不住情緒失控。

▲▼郭雪芙《擁抱過去的我》文字療癒書 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙即將過生日，許願「繼續玩」。（圖／記者黃克翔攝）

姐妹倆相愛相殺，先前郭雪芙到英國遊學，就是和妹妹一起去。但朝夕相處3個月後，妹妹煩躁的情緒也影響到她，讓郭雪芙忍不住攤牌：「我真的很愛妳，但並不代表能接受你用這樣態度對我。」說到這又忍不住紅了眼眶，但還是為妹妹緩頰：「她是刀子嘴豆腐心，講的話不會好聽，但還是可以感受到她的貼心。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭雪芙, 擁抱過去的我

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳慷仁登權威外媒《Variety》　賭上名譽「裸戲不會是最後一次」
  2. 徐暐翔沉浮10年陷憂鬱症！　「一吃就吐」黑暗低潮史曝光
  3. TEEN TOP天地要來台灣了！　點名「想要Niel來當嘉賓」
  4. 一生只有一次機會！　金曲新人7入圍者全到齊明拼獎
  5. 郭雪芙9歲代母職！失控打妹妹巴掌　曝「姐妹心結」念信當場淚崩
  6. 錦雯《冰冰Show》重拾歌手身分！ 餐廳秀大哥大邢峰合體白冰冰葷素全來
  7. 知名品牌「合作三上悠亞」竟遭抵制罵：噁心！　達人解析日本人心態
  8. 冼迪琦泳池解放「渾圓蜜臀」！　辣照四連發羞喊：股惑仔
  9. 胡瓜當眾模仿悽慘貓叫聲　被Sandra形容是春天到了
  10. 慈妹比基尼「深V一路開到肚臍」！　解放渾圓雙球辣翻網

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366