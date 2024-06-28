郭雪芙9歲代母職！失控打妹妹巴掌　曝「姐妹心結」念信當場淚崩

記者蕭采薇／台北報導

郭雪芙近日發行新書《擁抱過去的我》，記者會上被小4歲親妹寫的信感動到淚崩。她9歲時喪母，並姐代母職，卻曾因沒控制住情緒賞對方巴掌。當年被迫長大的郭雪芙，也坦言曾有10年其實很封閉，尤其在2014年時因為不擅長面對媒體，因此很沒安全感，「我長期處在充滿刺的狀態。」

▲郭雪芙記者會上，被小4歲親妹寫的信感動到淚崩。（圖／記者黃克翔攝）



郭雪芙在去年出發去倫敦遊學前，就展開了新單曲和新書的籌備計畫，花了大半年以上自己從零開始，學寫曲、寫詞、演唱，遊學的過程中也籌備文字書，希望將這個挖掘自我內心的過程，唱出來、寫出來，更希望獻給每一個困在過去的每個朋友，擁抱過去的自己。

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▲郭雪芙坦言出道後，曾有10年其實很封閉。（圖／記者黃克翔攝）

「我想知道我為什麼憤怒」這是她打開改變的念頭。從19歲當模特兒出道，歷經女團，最後轉型成演員。「微社恐」的郭雪芙，學著如何克服面對人群與人際關係、以及如何享受自己的「角色」。而妹妹的一封信，更是一份給郭雪芙的驚喜禮物。

▲郭雪芙藉由新書《擁抱過去的我》療癒自己。（圖／記者黃克翔攝）

姐代母職的郭雪芙，坦承過去對妹妹很兇，像是曾經把她最愛的「美少女戰士」貼紙拿去貼垃圾桶，或是打碎她爭珍惜的風鈴，讓郭雪芙忍不住失控給了對方一巴掌。後來出道後，因為一時承受太多目光和壓力而無法適應，回到家後又看到家中亂七八糟時，也忍不住情緒失控。

▲郭雪芙即將過生日，許願「繼續玩」。（圖／記者黃克翔攝）

姐妹倆相愛相殺，先前郭雪芙到英國遊學，就是和妹妹一起去。但朝夕相處3個月後，妹妹煩躁的情緒也影響到她，讓郭雪芙忍不住攤牌：「我真的很愛妳，但並不代表能接受你用這樣態度對我。」說到這又忍不住紅了眼眶，但還是為妹妹緩頰：「她是刀子嘴豆腐心，講的話不會好聽，但還是可以感受到她的貼心。」