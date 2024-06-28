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胡瓜當眾模仿悽慘貓叫聲　被Sandra形容是春天到了

記者葉文正／台北報導

由胡瓜與Sandra主持的TVBS《拜託ATM》，進行「萌寵守護者對抗賽」，邀請李懿、黃秋媖、蘇宗怡、夏嘉璐以及張靜汶等高學歷來賓挑戰爭奪豐厚獎金，還分享各自與毛孩的趣味小故事。

▲胡瓜(中)模仿貓叫。（圖／TVBS提供）

▲胡瓜(中)模仿貓叫。（圖／TVBS提供）

近期熱愛騎重機的李懿，坦言近期較少與毛孩相處，希望可以載著毛孩一起騎重機旅行，這番話讓胡瓜聽了忍不住吐槽：「（你的毛孩）不太認識妳了啦！」這樣的天大誤會也讓李懿急忙解釋：「沒有，我們很熟！」

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▲胡瓜(中)模仿貓叫。（圖／TVBS提供）

▲夏嘉璐也是愛貓族。（圖／TVBS提供）

蘇宗怡在節目中透露，自己曾經結紮過十多隻流浪動物，目前則是收編五隻街貓，Sandra不禁直呼：「很有愛心！」而作為一名前主播，蘇宗怡回憶，過去播報時會經常看到許多搜救犬的新聞，這些經歷讓她對動物有著深厚的情感，近期蘇宗怡更擔任臺灣工作犬發展協會活動大使，與協會發起公益義賣活動，希望號召觀眾一起關注工作犬議題，一同努力保障退休工作犬的生活品質，胡瓜聽完後不禁稱讚道：「妳真的很有使命感。」

同樣身為愛貓一族的夏嘉璐，也在節目中爆料，雖然晚上聽不到貓咪的腳步聲，但卻能聽到貓在家中玩耍追逐，甚至打破東西的聲音，胡瓜聽到這番話，立刻表示深有同感，他回憶前幾天在家後面的公園，貓咪的叫聲非常悽慘，為讓大家了解貓叫的有多慘，錄影現場胡瓜更是學起了貓叫聲，引起現場哄堂大笑，Sandra也笑著補充：「應該是『春天』到了！」

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