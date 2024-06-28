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譙百大DJ「motherfxxker」！黃子韜直播再道歉　網轟：避重就輕

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星黃子韜4月在F1中國站格子旗音樂嘉年華上，公開槓上世界百大DJ馬汀蓋瑞克斯（Martin Garrix），沒想到疑似主辦單位溝通不良，導致兩人的合體演出泡湯，他事後上台獨自表演，氣得爆罵：「I don't fxxking care motherfxxker！」雙方各執一詞，如今經過了半年時間，他日前開直播時主動提及此事，道歉「確實是我不對」。

外送用▲黃子韜再向馬汀致歉。（圖／翻攝黃子韜工作室微博）

▲黃子韜再向馬汀致歉。（圖／翻攝黃子韜工作室微博）

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黃子韜28日晚間開直播時，主動提及了4月槓上馬汀蓋瑞克斯（小馬汀）的事件，說道「上次那個DJ，後來我道歉也是因為我說髒話，確實是我不對」，但他也表示事後會氣憤開直播繼續罵，是因為馬汀方面稱他躲在廁所不上台，他才會想出面澄清。他透過直播道歉的消息曝光後，一部分網友認為他生氣情由可原，但也有人認為他道歉沒誠意，根本在避重就輕。

外送用▲黃子韜再向馬汀致歉。（圖／翻攝黃子韜工作室微博）

▲馬汀蓋瑞克斯與黃子韜各執一詞。（圖／翻攝馬汀蓋瑞克斯Instagram）

此前，黃子韜4月本預計和馬汀在F1中國站格子旗音樂嘉年華上合作，兩人本預定於晚間19時一起上台，然而馬汀卻提前登台並播放合作曲，黃子韜沒有現身，後來在後台直播證明自己並未失蹤，氣憤說：「這是我的聲音！可是我人不在台上，他把我的歌全放了一遍，我演個毛啊！」馬汀離開後，黃子韜才現身演出，再唱了一次合作曲，向觀眾致歉，但暗諷馬汀彩排不來，還突然爆粗口「說實話他是誰跟我一點關係沒有，我本身就不認識！I don't fxxking care motherfxxker！」

事後，馬汀開直播解釋，當時準備按計劃執行，但黃子韜並未出現在台上，自己絕對沒有拒絕同台，也沒有被通知要彩排，並在微博發文還原整件事過程，黃子韜本該在〈Starlights〉表演完上台合演，沒想到黃子韜卻遲遲沒上台，整個情況相當尷尬。

►黃子韜直播片段

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