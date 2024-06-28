▲小蜜桃姐姐朱安禹推出不同以往的全新中國曲風新歌〈娘親開心就好〉。（圖／翻攝自朱安禹IG／CTWANT）

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43歲女星朱安禹當年以「水蜜桃姐姐」自兒童台出道，還曾推出過3張專輯與1張EP，在歌壇都獲得極佳的成績。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，目前定居大陸上海的朱安禹將再戰歌壇，推出全新中國曲風新歌〈娘親開心就好〉，這也是她睽違歌壇4年後，首度推出的全新單曲。

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▲2011年朱安禹閃婚嫁給身價10億的大陸富商李慎言，之後定居上海淡出演藝圈。（圖／報系資料照／CTWANT）

曾是兒童界天后的朱安禹2001年在東森幼幼台以藝名「水蜜桃姐姐」正式出道，之後跳槽MOMO親子台改名「小蜜桃姐姐」，她在2003年的首張專輯《水蜜桃聲明》，其中主打歌〈515ㄚㄚ〉，更是傳唱至今。

▲朱安禹和認識超過10年的好友王心凌，兩人經常相約聚會。（圖／翻攝自朱安禹IG／CTWANT）

2011年朱安禹閃婚嫁給身價10億的大陸富商李慎言，之後生下一對子女後和先生定居上海淡出演藝圈，偶爾才會回台灣出席活動。2022年她在社群上曬出和好友王心凌聚會的合照，雀躍地表示，「終於和寶貝sis相聚啦，超級開心」，昔日王心凌和姚元浩戀情曝光時，遭到外界罵是小三，朱安禹是第一時間跳出來力挺直言王心凌絕不會成為第三者，更強調「兩情相悅，沒有觸犯愛情條規」，此外，王心凌還是朱安禹兒子的乾媽。

而朱安禹婚後除了相夫教子外，更致力於兒童產業，這些年更不斷提升自己，還拿到了EMBA碩士學位、取得高級兒童能力測評師的證照。現在則在上海當地經營親子餐廳和從事兒童繪本館的教育工作，事業版圖持續擴大的同時，她選擇重拾麥克風，再度推出中國抒情曲風的全新單曲〈娘親開心就好〉，獻給全天下辛苦的母親。

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