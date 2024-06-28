玖壹壹春風「被大群阿姨包圍」！　羞曬合影：好久沒帶女團了

記者高語璠／綜合報導

春風是本土天團玖壹壹的成員，即使工作忙碌，仍不時透過社群分享生活日常。他昨（27日）分享一張「被阿姨包圍」的照片，原來是他出遊時被認出來，便熱情地與阿姨們留下合影當作紀念，為此笑說「好久沒帶女團了啦」。

▲玖壹壹春風被阿姨們認出來。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

透過春風分享的照片可見到，他穿得相當休閒現身鏡頭前，沒有配戴墨鏡、口罩作遮掩。格外引人注意的是，身旁的十多位阿姨，每個人臉上露出燦爛笑容，還比出YA手勢，而他站在人群中略顯突出，語帶羞澀的說：「好久沒帶女團了啦，吼唷。」

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▲玖壹壹春風分享於阿姨們合照後，笑喊「好久沒帶女團了啦」。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

合照曝光後，網友紛紛表示「今年安排出道嗎」、「阿姨殺手」、「春風格（哥），還有下一團可以報名嗎」、「笑那麼Happy你對阿嬤有興趣」、「你晉級了....『師奶殺手』」，甚至還有人在眾多人群中，發現自己的阿嬤就在裡面。

值得一提的是，春風不只在音樂領域有所成就，近年來跨足到戲劇圈，入圍金馬新人獎、2024台北電影最佳新進演員，更憑藉著電影《白衣蒼狗》入圍坎城影展電影節平行單元之一的「導演雙週」，表現可說是十分亮眼。