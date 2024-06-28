籃籃張立東被林襄爆料 愛情已萌芽　沈玉琳放話結婚包36萬元

記者葉文正／台北報導

東森超視《女孩好野》今天舉行記者會，沈玉琳、張立東、風田、籃籃、李多慧、林襄等主持群首度亮相，沈玉琳與林襄都爆料，籃籃跟張立東越走越近，吃飯搭車都在一起，沈玉琳甚至放話，只要她倆結婚就包36萬元，絕不手軟。

▲籃籃、李多慧與林襄一起主持新節目。（圖／記者葉文正攝）

沈玉琳說看這個節目，就是要看東籃CP能不能修成正果，「我們錄蠻多集，火花很多，張立東跟林襄有次同一組，只要讓林襄餓到，玩遊戲沒吃到食物，林襄就會罵不公不義，你們都是套好的。」林襄也爆料：「籃籃比賽前就說我好想吃小籠包，然後張立東就會幫她，這不是不公不義是什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲風田(左起)、張立東、沈玉琳、籃籃、李多慧與林襄一起主持新節目。（圖／記者葉文正攝）

沈玉琳還虧張立東，你某(籃籃)被你寵壞了，沈玉琳還趁機見縫插針：「她們不僅表面火爆有恩怨情仇，他們以前是隊友，現在各自分飛，所以還是有離隊情緒在，向林襄錄影時就跟籃籃不太講話。」

▲李多慧模仿樹懶吃飯。（圖／記者葉文正攝）

李多慧則說錄影時講中文可以，但是如果聽不懂會問，沈玉琳說她要錄影就說聽不懂，要吃飯就說好，選擇性理解。至於風田到底愛誰？風田說：「我喜歡他們，但他們不喜歡我，因為林襄喜歡頹廢型，李多慧喜歡肚子大大的男生，藍藍的菜就是立東。」

▲林襄一起主持新節目。（圖／記者葉文正攝）

張立東說不能逼良為娼，硬逼籃籃喜歡他，沈玉琳就要籃籃當著全國媒體前，坦承到底有沒有愛過張立東，而且如果說謊就不紅十年，籃籃則說：「現在有朋友的愛，愛情的話就繼續觀察中，最大阻力就是他身邊太多人了。」沈玉琳則批評失敗的男人就是背後有太多女人。

林襄爆料籃籃跟張立東交情不單純，籃籃說現在跟張立東是朋友的愛，因為立東很大方，如果談戀愛的話要用節目觀察他的表現。沈玉琳則批評他們是用公費在談戀愛，在車上都坐在一起，吃飯也常常坐在一起，林襄也說他們沒有錄影也會默默走在一起。眾人指證歷歷東籃戀。

風田則被爆每一集都會愛一個人，風田喜歡慈妹，慈妹不在會改成喜歡雅涵，沈玉琳說但我們不是戀愛節目，是青春旅行，俊男美女，到處去旅行，介紹好吃好玩好拍的景點跟設施，也有旅行遊戲。

談到棒球，風田說要繼續支持大谷翔平，都在國外活躍很重要，李多慧則說要支持張立東，「因為加入節目後，才知道張立東是大明星，因為有演出過《我的少女時代》，我真的嚇死了，因為電影在韓國很紅。」

破0.5交往，收視破1的話結婚，破2生小孩，如果真的結婚，沈玉琳說要包36萬元，籃籃現場也模仿詹子晴，李多慧模仿樹懶吃飯，林襄還扮猩猩啦啦隊女神，變諧星。