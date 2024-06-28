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目睹女童「要跳上5月大女兒」恐龍爸還在笑！佳娜火大開罵：什麼教育

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後，育有一個女兒。最近被問到在公園遇到恐龍家長的態度時，她嚴肅表示肯定會上前吵架，前陣子就有遇到類似的情況。

▲▼佳娜。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

▲佳娜當場開罵恐龍家長。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

佳娜在Instagram限時動態透露，當時和祖雄帶著5個月大的女兒出去玩，考慮到孩子還小，不想打擾到別人的夫妻倆還選了一個角落陪女兒玩。

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沒想到，佳娜目睹有一位女童突然用很快的速度往她女兒的方向跑，還想要直接跳到小孩身上，「還好我看到了就擋住了她！」更令她火大的是，女童爸爸只在旁邊笑看熱鬧，「我立刻爆炸了開始瘋狂罵他！我覺得他看到他女兒這樣子做還在旁邊笑，到底是什麼教育？」

▲佳娜護女心切。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

至於產後是否發現跟祖雄的婚姻生活容易有差異，佳娜坦言確有此事，原因是她是個容易緊張的媽媽，每當看到老公要讓女兒嘗試新東西時，她都會非常擔心害怕，「所以我們都要花很多時間，來處理這些東西。」

▲▼佳娜。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

▲佳娜坦承產後發現跟祖雄的婚姻生活容易有差異。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

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