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志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

記者陳芊秀／綜合報導

人氣百萬YouTuber志祺七七於27日上傳影片，談論「流行樂之王」麥可傑克森的傳奇一生與爭議，然而原本影片封面以「麥可傑克森是戀童歌手嗎？」為標題，引發網友批評，為此他連夜換掉封面，並在留言串發文道歉。

▲▼志祺七七新片談麥可傑克森。（圖／翻攝自YouTube）

▲志祺七七新片談麥可傑克森，封面標題引發批評。（圖／翻攝自YouTube）

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麥可傑克森於2009年6月25日逝世，至今已經15年，志祺七七發表長達12分37秒影片，回顧傳奇巨星成明的過程。影片提及他涉嫌侵犯男童，警方展開刑事調查但是沒有發現證據，網友發現，影片最初標題「麥可傑克森是戀童歌手嗎？#MJ逝世15週年#爭議事件整理」，為此留言「不好意思這次的封面我很不喜歡，他是一個被媒體毀掉的來到凡間的天使，請不要用生前毀掉他的方式提起他」、「不能想像MJ在受到這一些不實指控時有多傷心」、「只講爭議點沒講事後情況並下這種標題，撰稿人的觀點蠻明顯的」、「這個標題非常不妥，這個框架只會加強刻板印象，只會讓沒有關注的人先入為主」、「這個標題很壞真的很不喜歡」。

志祺七七換下封面，標題改成「MJ逝世15週年成就、爭議總整理！」同時在留言串發文，表示團隊成員剛好有麥可傑克森的歌迷，因此想要創作這支影片，接著說明：「在我們找資料的過程中，發現對他不熟悉的人最疑惑的就是關於兒少的爭議與傳聞，因此在下標和內容中多著墨這方面的討論。但很遺憾我們的執行反而造成負面的聯想，在收到觀眾的回饋以後，我們已立即調整，感謝大家的提醒與討論。」

▲▼志祺七七新片談麥可傑克森。（圖／翻攝自YouTube）

▲志祺七七道歉。（圖／翻攝自YouTube）

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