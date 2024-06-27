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謝和弦離婚官司入高中考題　老婆納悶發聲：不要入戲太深！

記者王靖淳／綜合報導

歌手謝和弦和老婆陳緗妮，日前遭前妻Keanna提告侵害配偶權，判賠120萬元，不過昔日的離婚官司，最近卻成了高中的段考考題，讓夫妻倆相當傻眼。為此，陳緗妮今（27）日在社群寫下長文，表達自己對此事的看法，同時也向大家呼籲：「不要入戲太深。」

▲謝和弦夫妻前往新北地院還錢。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝和弦夫妻日前前往新北地院還錢。（圖／記者林敬旻攝）

陳緗妮透露，老公問她是否希望老師本人下跪道歉，但她認為不是道不道歉或是下跪道歉的問題。她表示，自己對這件事沒有特別的情緒反應，但家人和朋友們非常生氣。陳緗妮指出，這起「民事案件的私人婚姻糾紛」，被眾人以「殺人犯罪」的樣態觀賞評論，甚至成為校園考題，這讓她感到非常困惑。

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▲陳緗妮（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮Xiangni）

▲陳緗妮平時會透過社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮Xiangni）

回顧這件事的開端，陳緗妮感嘆有時社會要的並不是真相，而是只是想看到自己想相信的真相而已。她透露，經歷這些事情後，和家人依然堅強地生活，並未因外界的評論而放棄。因此，她希望一直以來關注這件事的網友們，不要入戲太深，強調這些糾紛與他們無關，大家也不會遇到同樣的經歷。

【陳緗妮臉書全文】
老公剛剛問我：「所以妳是想要怎麼樣，是要老師本人下跪道歉嗎？」
我說：「不是道歉不道歉，也不是什麼要下跪道歉的問題。」（我內心OS：到底為何會扯到下跪？？？問號欸？？？）
這件事情坦白說，我也沒有什麼特別的情緒反應。（反而是在我們周遭的家人、朋友們很生氣）而我也只是納悶，為什麼一件「民事案件的私人婚姻糾紛」，會是以「殺人犯罪」的樣態被眾人觀賞評論著，還持續討論了快5年，現在甚至是進入到校園，讓未成年的同學們當作考題。
我想整件事的開端，回溯至2019年，就是訴諸輿論以及媒體。可能我剛看完了韓國號稱最灑狗血編劇的「七人的逃脫」「七人的復活」，裡面談論著，想要毀滅一個人的方式：謊言+輿論+媒體+司法。「有時候社會要的不是真相，人們也只是想看到自己想相信的真相而已。」
現在想想真的會很慶幸，在這一路走來我們還活得好好的，並沒有因為經歷這些事情所以自我放棄。
其實也就只是想跟一直以來看戲的大家說，不要入戲太深，我們的這些事跟你們這些不相干的人，一點關係也沒有；各位也不會這麼衰，遇到跟我們一樣的經歷。
雖然在網路上，我常常會遇到以當事人的姿態來質問我的人，我也想說奇怪了，你們是以什麼身分來審判？但我想，言論自由的保障應該是讓人有機會，以更多不同的面向來思考，而不是讓人誤以為自己的想法是絕對的吧。
（不知道為什麼我換大頭照卻沒出現在頁面上，所以補發）

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關鍵字

謝和弦, 陳緗妮, 結婚, 離婚, Keanna

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