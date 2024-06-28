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《俗女》小永森長大了！朱宥丞難忘「被弄髒」　黃冠智為穿丁字褲練屁

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，27日在台北電影節搶先播映第1、2集。導演孫介珩與主演吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵、周厚安、馬場克樹暢聊創作歷程。除了驚心動魄的戰爭場面和戰俘營暴行，交織著兒女之情與思鄉情懷，更有劍拔弩張的國際法庭場面。黃冠智坦言：「每一場戲都很難！」

▲▼ 台北電影節《聽海湧》星光首映記者會-吳翰林,施名帥、連俞涵,周厚安,朱宥丞,黃冠智,馬場克樹。（圖／記者黃克翔攝）

▲《聽海湧》（左起）吳翰林、施名帥、連俞涵、朱宥丞、周厚安、黃冠智、馬場克樹。（圖／記者黃克翔攝）

《聽海湧》故事描寫吳翰林、黃冠智、朱宥丞飾演的三位臺灣青年，在二戰時期跟隨日軍涉險前往南洋擔任臺籍戰俘監視員，在戰俘營中面臨各種考驗人性的殘酷對待，施名帥飾演的戰俘出面指控吳翰林是壕溝屠殺案的兇手，周厚安飾演的澳洲軍事檢察官開始追查真相。

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黃冠智、吳翰林及朱宥丞在《聽海湧》中飾演戰俘監視員，有大量日語台詞，三人為了熟練語言，特地飛去日本進行口語訓練三個星期，為戲費勁苦心！聊起拍攝時幾乎每天都被化妝師畫成「黑漆漆、慘兮兮」的樣子，吳翰林直呼：「卸妝是最痛苦的時候，都要搓很久，有時候忘記哪裡沒卸到，但心想『也沒關係啦！』因為隔天又要畫黑。」

曾演出《俗女養成記》中「小蔡永森」的朱宥丞，是劇中年紀最小的演員，他同樣對「骯髒妝」相當難忘說：「以往的戲劇拍攝幾乎都是不用上妝的，只要臉是乾淨的就好，這次化骯髒妝平均都要半小時。」而黃冠智則表示自己在拍攝期間有一場戲需要穿日式丁字褲，自爆被嫌「屁股垂」，讓他因此狂練屁股，只為能在劇中呈現完美翹臀！

▲▼ 台北電影節《聽海湧》星光首映記者會-合照 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《聽海湧》是台灣首部二戰懸疑劇集，有望再創時代劇榮景。（圖／記者黃克翔攝）

再度挑戰時代劇的連俞涵劇中是萬綠叢中一點紅，她和施名帥飾演淪為戰俘的外交官夫婦，帶著小孩在戰爭中苟活，只希望一家人能平安離開戰俘營，她透露角色在劇中只有三句台詞，「但對戲的所有角色都很在同一個頻率中，即使大家不言語，也在眼神中延伸了一切。」施名帥也說：「每一個人在戲中都張力十足，但好險這是個有愛的劇組，每個演員私下都是心疼彼此的辛苦，也彼此鼓勵與支持。」

周厚安飾演的澳洲軍事檢察官則必須維持「紀律」的形象，靠運動維持狀態，還經常去散步，每次走5至10公里，也刻意蓄鬍讓自己進入角色，分享說：「我很喜歡這個鬍子，鬍子讓角色的外型更完整。」日本演員馬場克樹飾演優雅中帶著威嚴的日本律師團團長，馬場坦言這個角色「可能會被台灣人罵」，每個角色都有各自的立場和苦衷，是該劇一大看點。

 

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聽海湧, 吳翰林, 黃冠智, 朱宥丞, 施名帥, 連俞涵, 周厚安, 馬場克樹

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