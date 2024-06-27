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最狂舞團avantgardey來了！王彩樺女兒合體跳〈保庇〉　放話要32蹲

記者吳睿慈／台北報導

日本最狂舞團avantgardey頂著一頭齊瀏海造型，並以學生制服為打扮，整齊劃一的俐落舞蹈在全球打開高知名度，2024年初與「台灣濱崎步」王彩樺合作〈保庇〉，引起討論熱潮。avantgardey即將在台連續3天舉辦演出，27日現場記者會帶來〈Idol〉、〈保庇〉兩首歌演出，王彩樺大女兒代打出場合跳，雙方27日初次見面彩排就一拍即合、默契100分，她直呼「很緊張」。

▲▼日本舞團avantgardey 亞洲區巡迴-台灣站記者會-黃于庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼日本舞團avantgardey 亞洲區巡迴-台灣站記者會-黃于庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃于庭。（圖／記者黃克翔攝）

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▲王彩樺女兒黃于庭合體avantgardey跳〈保庇〉。（圖／記者黃克翔攝）

avantgardey亞洲巡迴演出首站獻給台灣28、29、30日連續演出4場，27日舉辦記者會時，王彩樺與大女兒Stacy（庭庭）驚喜現身合體跳〈保庇〉， Stacy外型亮麗又會跳舞，近來跟著王彩樺出演不少節目，她直呼「昨天才剛從峇里島回來，這幾天一直看手機練習很緊張」，直到上台前都在控制緊張感，媽媽王彩樺給予讚美「還不錯」，看著女兒跳她的歌曲，王彩樺感性表示「我覺得這是一種傳承，把這首歌給女兒」。

▲▼ 日本舞團avantgardey 亞洲區巡迴-台灣站記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本舞團avantgardey 亞洲區巡迴-台灣站記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本舞團avantgardey 亞洲區巡迴-台灣站記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲日本舞團avantgardey以舞蹈整齊度完美出名。（圖／記者黃克翔攝）

Avantgardey過去曾在官方IG貼出16蹲挑戰，被網友封為是「最輕鬆的版本」，她們得知粉絲的評論笑喊「很開心，謝謝」，並點頭答應接下來可以挑戰32蹲，Stacy也在場上表示，有機會的話待會想在後台合跳「16蹲挑戰」，王彩樺則自嘲「我只能3蹲」。

▲▼ 日本舞團avantgardey 亞洲區巡迴-台灣站記者會-黃于庭,王彩華。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼王彩樺與女兒黃于庭現身記者會獻花。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本舞團avantgardey 亞洲區巡迴-台灣站記者會-黃于庭,王彩華。（圖／記者黃克翔攝）

此回亞洲巡迴演出台灣是第一站，avantgardey除了會帶來日本知名的歌曲外，也有為台灣粉絲準備驚喜表演，而她們提早抵台彩排，這幾天去了城隍廟與吃美食，當一個團員在說話時，其他成員的表情也非常有戲，就連訪問時動作都很生動，被問及體力怎麼維持？成員集體表示「我們會吃很多好吃的美食，努力帶來好的表演」。

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avantgardey, 王彩樺女兒, 黃于庭

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