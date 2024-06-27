訪問／《惡魔破壞》aon想來台灣！被稱讚可愛當機　爆ikura方向白痴

記者吳睿慈／台北報導

日本動畫電影《DDDD惡魔的破壞》改編自人氣漫畫家淺野一二O的同名作品，配音找來兩位女神ano、幾田莉拉（YOASOBI ikura）擔任主演，兩人在宣傳忙碌行程之中，抽空接受台灣媒體跨海聯訪，聊起初次與對方見面，幾田莉拉透露：「之前就知道彼此，只是一直沒機會接觸，但這次《惡魔的破壞》的錄音過程中有漸漸變熟。」ano笑著爆料幾田莉拉是「方向小白痴」，經常在片場走錯房間，而她從未到訪台灣開唱過，不忘在尾聲向粉絲喊話「如果有機會的話，很想去（台灣）」，期待與歌迷見面。

▲aon、ikura為《DDDD惡魔的破壞》配音。（圖／双喜電影提供）



ano在《DDDD惡魔的破壞》裡為女主角好友中川凰蘭配音，角色語速極快，與她本人有著反差感，「有確實有為了這個角色特別改變語速，像我因為有在主持電台，在宣傳的時候講話速度就變快了，錄音棚的導演還跟我說『妳可以講慢一點沒關係』」，語速也成了她經常NG的主因，由於本身講話慢，在錄音調快速度時，很常咬到舌頭導致NG，為此下了一番苦心。

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▲aon為了詮釋角色中川凰蘭（右），特地改變語速講話。（圖／双喜電影提供）



幾田莉拉則是為女主角小山門出配音，在電影裡的聲音辨識度幾乎讓人認不出來就是歌手ikura，他坦言有事前研究過小山門出的性格，針對角色設計了一套聲音，台詞錄音時沒有太大困難度，反而是要發出動作的音效，對她來說很有挑戰性。

▲aon、ikura透過電影合作磨出好交情。（圖／双喜電影提供）



兩人在片中身為好友，透過《DDDD惡魔的破壞》合作也磨出好交情，ano爆料幾田莉拉有反差萌，「她常常會進錯房間，有點方向小白痴」，幾田莉拉笑著承認：「我的確是有點方向白痴，沒有思考就會亂走的風格。」電影講述世界末日，若是未來面臨這樣的一天？幾田說出心中願望「吃一頓好吃的飯是最幸福的瞬間，還有和家人一起相處，所有人一起吃著飯」，ano則是以電影主題曲〈絶絶絶絶対聖域〉舉例，「歌詞裡有說到，把想說的話都說出來，我覺得我應該會用開玩笑的方式講著正經的話，表現出自己的內心話」。

▲aon、ikura在配音時都覺得彼此很可愛。（圖／双喜電影提供）



幾田莉拉採訪時，不忘稱讚ano可愛之處，「她在演戲時候的聲音，這個角色講話速度很快，有時會發出叫、喊的聲音，我覺得真的很可愛」，不過，ano被稱讚到可愛時，表情並無太大變化、彷彿當機一般，她則解釋：「（被稱讚可愛）我是真的很開心，只是不知道怎麼反應，所以看起來才會像是沒反應的狀況。」

▲《DDDD惡魔的破壞》分為前、後章，即將在7月上映。（圖／双喜電影提供）



過去YOASOBI兩度來過台灣開唱，ano在台擁有大批粉絲，卻沒機會訪台，被問及是否有機會來台開唱？她正面回答：「有機會的話，我一定想去。」盼望與廣大粉絲見面。《DDDD惡魔的破壞》前章、後章分別在7月10日與7月24日上映。