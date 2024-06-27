2日本AV女優公開包包內容物！　彌生美月必帶「私密處爽膚巾」

▲長相甜美的日本AV女優円井萌華（右）與彌生美月與台灣粉絲分享她們包包裡的小秘密。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

長相甜美的日本AV女優円井萌華與彌生美月，日前為了八月份的台北國際成人展，提前抵達台灣為活動暖身，並與粉絲進行了一場小型的見面會；在接受時報周刊CTWANT獨家專訪時，也分享了美女的包包裡究竟裝了什麼？結果發現兩人都非常珍惜粉絲送她們的禮物，不管是在日本還是出國工作旅遊，一定會隨身攜帶幾樣，讓她們提醒自己要時時感謝粉絲們的愛。

這次為了粉絲見面會而來到台灣，因為時間很短，円井萌華及彌生美月帶的東西都不多，特別是來台灣的次數超過十次以上的円井萌華，笑說除了高雄還沒去過之外，她差不多已經全台跑透透了，對台灣哪裡賣什麼哪裡有什麼也都非常熟悉，所以不需要特別多帶什麼物品，缺什麼就直接去買就好；而她覺得必備不能不帶的東西，「那當然就是手機和錢包啊！沒有這兩樣根本什麼事都辦不了」。

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▲円井萌華因為對台灣很熟悉，所以隨身帶個小包包就夠了。（圖／侯世駿攝）

▲包包裡的東西雖然不多，但對円井萌華來說每樣都是必備品。（圖／侯世駿攝）

特別是說到錢包，円井萌華很開心秀出來說：「這是日本粉絲知道我喜歡LV這個牌子，特別送我的禮物，已經用了三個月時間，真的很好用，讓我到哪裡都會帶著。」她也透露很多人都以為AV女優的粉絲一定都是男生，其實她也有不少女粉絲默默支持著，「我還收過女粉絲送我的內衣呢！」

▲手機和錢包是円井萌華絕對不能忘記帶的物品，特別是這個LV錢包是粉絲送的，對她來說特別有意義。（圖／侯世駿攝）

而外型嬌小清純可愛的円井萌華妝感很淡，看起來跟素顏的少女沒兩樣，不過她也表示自己不可能真的大素顏，會沒有安全感，至少還是要塗個口紅，讓氣色看起來更好一些；她也跟粉絲分享自己眼睛明亮有神的小撇步，就是會戴隱形眼鏡變色片，不同的顏色也有不同效果，讓自己更百變。

而第一次來到台灣的彌生美月，對一切都感到新鮮，聽円井萌華說台灣的街景到處都是招牌，到台灣後覺得果然是這樣，不過因為不知道台灣有沒有賣她慣用的日用品，所以還是自備了一些；身為專業的AV女優，彌生美月特別重視私密處的衛生與氣味，因此她的必備物品是私密處的爽膚巾，讓「妹妹」保持乾爽舒適還會香香的，對她來說是非常重要的事。

▲第一次來台灣的彌生美月笑說想了解一下台灣有賣什麼東西，下次來就可以不用帶直接買就好。（圖／侯世駿攝）

▲彌生美月包包裡的東西也不算多，但卻能讓她隨時保持漂亮又香香。（圖／侯世駿攝）

此外，彌生美月也認為女生要保持好氣色，口紅唇膏絕對是最重要的配件，她說：「我不知道我很愛用這種唇膏台灣有沒有在賣，很想跟台灣女生分享，一支才日幣200多元，塗起來會有涼涼的感覺，整個人會變得很有精神，而且塗過之後唇紋也會消失，嘴唇看起來會嘟嘟的很粉嫩。」

▲私密處爽膚巾與涼涼唇蜜都是彌生美月想跟台灣女粉絲分享的好物，而護手霜則是粉絲對她的愛。（圖／侯世駿攝）

身材火辣的彌生美月對首次見面的台灣粉絲也相當主動熱情，貼臉抱抱勾勾手等各種福利通通都有，問她是否遇過什麼騷擾或讓她感到不舒服的粉絲時，她甜笑說大家都對她很呵護，雖然接觸台灣男生的時間很短，不過她感覺得台灣男生比較害羞溫柔，會比較不好意思跟她講話，而日本粉絲對她就很像朋友一樣，可以直接聊天開玩笑，她嘴甜說：「很希望有機會多認識台灣男孩，我喜歡有肌肉的男生，不過沒有肌肉的也沒關係，我可以陪你一起去練肌肉喔！」

場地提供：宮城亮串燒 永和自由店

▲円井萌華（右）與彌生美月覺得台灣男生很溫柔但有點害羞。（圖／侯世駿攝）

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