ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

博恩賣票吸金2283萬！沒繳26萬娛樂稅敗訴　薩泰爾首發聲「實情曝光」

記者孟育民／台北報導

知名脫口秀主持人曾博恩前年（2022年）在台北流行音樂中心，連辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」表演，門票總收入2283萬餘元，但提告抗繳26萬餘元娛樂稅。台北高等行政法院審結，認定該活動名為「演講」、實為「單口喜劇」、屬於《娛樂稅法》認定應繳娛樂稅的技藝表演，26日判薩泰爾公司敗訴，可上訴。對於判決結果，薩塔爾也做出回應，「因為還沒收到判決書，所以敗訴原因尚不清楚，待判決書出爐會再與律師討論。」至於是否還會再上訴，也會再跟律師討論。

▲▼博恩帶賀瓏登小巨蛋。（圖／薩泰爾娛樂提供）

▲博恩演講事後沒繳娛樂稅，引起外界討論。（圖／薩泰爾娛樂提供）

薩泰爾先前主張3場活動是「演講」、不是「娛樂活動」，且課徵娛樂稅已落伍，早有民代鼓吹廢止或修正《娛樂稅法》。另外，據了解薩塔爾也並非拒繳娛樂稅，而是默默想做一個社會實驗，因為娛樂稅有明說演講可以不收，所以事後被判敗訴，也就意味法院認證此活動好笑，而非一般演講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾博恩在新加坡的演出。（圖／薩泰爾提供）

▲薩泰爾澄清並非拒繳，目前會等收到判決書再做後續處理。（圖／薩泰爾娛樂提供）

台北市稅捐稽徵處指稱，儘管曾博恩在本案活動中自稱「講者」、稱呼現場觀眾為「學員」，並以「簡報」、「投影片」播放大綱與照片，試圖營造「演講」外觀，但活動影片光碟顯示，曾男獨自站在舞台上，以幽默、逗趣、誇張表情及肢體律動等表演，詮釋個人生活或社會上對於同一事物的雙重認定標準。

台北市稅捐稽徵處認為，曾博恩在本案活動以「剪頭髮」、「懷孕生子」、「吃素」、「姓名諧音」及「童謠」等令觀眾發笑的雙重標準舉例，展現機智、妙語如珠口才及肢體律動表演，目的是娛樂觀眾、實質為「單口喜劇(Stand-up comedy)」，不因活動名為「有趣的演講」，就變成不必課徵娛樂稅的演講或講座。

法官審理認為，台北市稅捐稽徵處的說法有理，且本案3場活動舉辦前，曾博恩應邀到嘉義、新竹等縣市演出活動主題雷同的暖身場活動，主辦單位都自動報繳娛樂稅。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

推薦閱讀

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能

女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

博恩, 曾博恩, 博恩夜夜秀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／6月27日星座運勢　水平牡羊射手3運全發！
  2. 蕾菈「原以為我不會被詐騙」！傻眼PO截圖還原過程：太令人生氣了
  3. 羅志祥新歌MV上線才1天　驚傳「太暴力遭關切」緊急處理！
  4. 博恩賣票吸金2283萬！沒繳26萬娛樂稅敗訴　薩泰爾首發聲「實情曝光」
  5. 丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人
  6. 兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我
  7. 女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能
  8. 台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了
  9. 陳沂社群被消失「懷疑案情不單純」吐心聲！　排除政黨操弄：我只是網紅
  10. 蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366