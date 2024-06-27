博恩賣票吸金2283萬！沒繳26萬娛樂稅敗訴　薩泰爾首發聲「實情曝光」

記者孟育民／台北報導

知名脫口秀主持人曾博恩前年（2022年）在台北流行音樂中心，連辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」表演，門票總收入2283萬餘元，但提告抗繳26萬餘元娛樂稅。台北高等行政法院審結，認定該活動名為「演講」、實為「單口喜劇」、屬於《娛樂稅法》認定應繳娛樂稅的技藝表演，26日判薩泰爾公司敗訴，可上訴。對於判決結果，薩塔爾也做出回應，「因為還沒收到判決書，所以敗訴原因尚不清楚，待判決書出爐會再與律師討論。」至於是否還會再上訴，也會再跟律師討論。

▲博恩演講事後沒繳娛樂稅，引起外界討論。（圖／薩泰爾娛樂提供）

薩泰爾先前主張3場活動是「演講」、不是「娛樂活動」，且課徵娛樂稅已落伍，早有民代鼓吹廢止或修正《娛樂稅法》。另外，據了解薩塔爾也並非拒繳娛樂稅，而是默默想做一個社會實驗，因為娛樂稅有明說演講可以不收，所以事後被判敗訴，也就意味法院認證此活動好笑，而非一般演講。

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▲薩泰爾澄清並非拒繳，目前會等收到判決書再做後續處理。（圖／薩泰爾娛樂提供）

台北市稅捐稽徵處指稱，儘管曾博恩在本案活動中自稱「講者」、稱呼現場觀眾為「學員」，並以「簡報」、「投影片」播放大綱與照片，試圖營造「演講」外觀，但活動影片光碟顯示，曾男獨自站在舞台上，以幽默、逗趣、誇張表情及肢體律動等表演，詮釋個人生活或社會上對於同一事物的雙重認定標準。

台北市稅捐稽徵處認為，曾博恩在本案活動以「剪頭髮」、「懷孕生子」、「吃素」、「姓名諧音」及「童謠」等令觀眾發笑的雙重標準舉例，展現機智、妙語如珠口才及肢體律動表演，目的是娛樂觀眾、實質為「單口喜劇(Stand-up comedy)」，不因活動名為「有趣的演講」，就變成不必課徵娛樂稅的演講或講座。

法官審理認為，台北市稅捐稽徵處的說法有理，且本案3場活動舉辦前，曾博恩應邀到嘉義、新竹等縣市演出活動主題雷同的暖身場活動，主辦單位都自動報繳娛樂稅。