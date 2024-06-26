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雷光夏消失歌壇9年「還拿了金馬獎」　再發新輯曝與父雷驤對談畫面

記者蔡琛儀／台北報導

金曲、金馬得主雷光夏將於七月發行睽違9年的全新專輯《小故事》，新歌〈歇業的海水浴場〉歌詞來自於雷光夏父親、已逝的知名藝術家雷驤年輕時的一首短詩，提取雷驤與作曲家好友徐松榮在書信往返之間所寫下的創作《歇業的浴場》，她同時替父親的詩作填上後半段的故事，以向那些時代孜孜的創作者們，致敬他們已生死離散的友誼長存。

▲▼雷光夏〈歇業的海水浴場〉。（圖／聲音紡織提供）

▲才女歌手雷光夏睽違9年發行新專輯。（圖／聲音紡織提供）

雷光夏在2019年舉辦的「昨天晚上我遇見你」TICC演唱會後，就極少出現在公眾視野，但她並未停下腳步，除了繼續耕耘配樂、配音工作外，更長伴父母，和全家一起走過疫情。她在這期間以電影《范保德》入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎和最佳原創電影音樂獎，並在隔年以電影《返校》片尾曲〈光明之日〉獲得金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

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雷光夏本來沒有計劃再發表個人作品，直到她替爸爸統籌畫作及散文創作計畫時，因緣際會下誕生出三首曲子，分別是〈歇業的海水浴場〉、〈飛奔少年〉和〈小說的最後一人〉。雷光夏原先計畫將這些音樂製作成概念EP，但這兩年來陸續有越來越多故事及生活觀察讓她文思泉湧，她才開始一一直視翻閱過往未曾完成的創作，逐漸聚攏成型整張專輯的脈絡，終於在2024年夏天翻開關於新專輯的篇章，並將專輯命名為《小故事》與大家分享。

▲▼雷光夏〈歇業的海水浴場〉。（圖／聲音紡織提供）

▲雷光夏是金曲、金馬得主。（圖／聲音紡織提供）

此外，雷驤和雷光夏父女一段感人的「書房對談」畫面也曝光，這段2022年七月的影像中，雷驤讚許女兒雷光夏改寫他的舊作成為全新的作品，「我覺得很棒，尤其是描述海浪滾滾滔滔的背景的伴奏。」雷光夏則回應父親，「最主要是用你的詞，而最近我也在找尋創作的方向和主題，看到了這個詞，就覺得我可以從您的詞去發展一點點什麼。」兩人對談讓雷驤邊聽邊邊慈祥地望著女兒笑說：「好聰明喔。」又說：「真的是讓我覺得，生命是延續的。好能了解我」對女兒相當驕傲。

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