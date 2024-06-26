王彩樺55歲身材根本妹子！穿比基尼「解放超亮車頭燈」　網瘋朝聖

記者田暐瑋／綜合報導

藝人王彩樺入行多年，在音樂、影視、綜藝等方面都有亮眼成績，近來也因為一對正妹女兒，屢次成為話題焦點，受封「國民岳母」頭銜。近日她在社群平台上分享度假美照，川著爆乳比基尼秀出火辣身材，完全看不出已經55歲，引來大批網友朝聖。

▲王彩樺身材超辣。（圖／翻攝自王彩樺臉書）



王彩樺出國度假，在泳池邊大秀性感身材，穿上白色比基尼自拍，比基尼的細肩帶設計突顯纖細的肩頸線條，胸前車頭燈也大膽解放，皮膚相當白皙，不輸年輕女孩，即便已經55歲，也對自己非常有自信，寫道：「永遠都不要因為年紀，而放棄擁有一顆年輕的心，真正讓你衰老的不是年齡，是對理想的放棄，不需要為了討好誰，而去改變自己的模樣。」

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許多網友紛紛大讚，「根本是妹子啊」、「夭壽喔 姐姐越來越美了」、「這根本看起來才25歲而已」、「根本是少女啊！彩樺姐怎麼保養的」。事實上，王彩樺先前到長灘島旅遊就曾PO過泳裝辣照，當時透露距離上一次穿泳裝至少有20幾年。

▲王彩樺身材超辣。（圖／翻攝自王彩樺臉書）



王彩樺有2個正妹女兒，因此又有「國民岳母」封號，不時會帶著愛女出席活動，近日更以「星媽」身分，和女兒們一起上YouTube頻道，也不禁回想起，早在15年前就有命理師預言她「以後是星媽」，如今看著孩子錄製節目，忍不住感慨：「感恩一切的美好。」