容祖兒爆熱戀女導！　粉絲被嗆「離遠點」灌爆留言：要拋棄我們？

記者蔡宜芳／綜合報導

44歲港星容祖兒出道24年，紅遍兩岸三地，在歌壇、影視圈的成績都相當亮眼。她日前現身王源演唱會擔任表演嘉賓，沒想到卻因為該演唱會女導演李璇的言論，引發粉絲不滿，甚至扯出容祖兒正在和李璇交往。

▲容祖兒被傳正在和導演李璇交往。（圖／翻攝自微博／容祖兒、導演李璇）

容祖兒23日在微博發出到王源演唱會現場彩排的照片，並結合對方的演唱會主題「客廳」，發文寫道：「準備好一起在客廳狂歡了嗎？」不過，容祖兒的粉絲非但沒有為她擔任嘉賓感到開心，甚至在評論區狂罵「妳談戀愛可以，但是能不能讓妳家那位收斂一點，別在我們面前耀武揚威，還要插手妳的工作」、「問題在哪妳真的不清楚嗎？很多事你不擺出來，大家睜一隻眼閉一隻眼就過去了，可這幾天的事還沒過呢，妳現在這樣是真的要拋棄粉絲嗎」。

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▲▼容祖兒發文被粉絲灌爆留言。（圖／翻攝自微博／容祖兒）

有網友指出，容祖兒先前就被傳與女導演李璇正在交往，然而傳聞尚未平息，容祖兒就參加由李璇導演的演唱會，被粉絲認為是「坐實戀情」。此外，容祖兒的粉絲到李璇的微博下留言：「我求妳離她遠點。」沒想到，竟遭李璇反嗆：「你們遠點差不多。」粉絲的怒火因此被點燃，而容祖兒方對此則暫未做出回應。

▲李璇反嗆粉絲。（圖／翻攝自微博）